La Roche-sur-Yon: tagliata l’elettricità su Boulevard d’Italie, i residenti sono preoccupati

Alcuni residenti di Boulevard d’Italie rimarranno senza elettricità dalle 7:30 alle 15:30 questa domenica 10 luglio. ©Google

Domenica 10 luglio ilelettricità sarà tagliato fuori dalle ore 7:30 alle ore 15:30 per una cinquantina di residenti della viale italia a La roccia su di te. “E’ stata rilevata un’anomalia sulla linea che include i clienti di Boulevard d’Italie e Ices. Il guasto è stato temporaneamente riparato, in caso di emergenza, dalla rete elettrica aerea. Ma questo temporaneo non può durare”, ha indicato Josselin Boursier, direttore diEnedis Vandee.

Le informazioni sono state comunicate tramite e-mail, posta e SMS agli abbonati. Una novità variamente apprezzata nel comprensorio.

Quando ho ricevuto questo messaggio, martedì 5 luglio, alle 16:30, sono rimasto sbalordito. La mia casa è completamente attrezzata con elettrodomestici e ricevo persone domenica 10 luglio. Di fronte a un taglio del genere, una domenica, ho subito pensato al mio vicino di casa di 80 anni che non ha né cellulare né internet, che, per il momento, non ha ricevuto nessuna mail. Sono anche preoccupato per le persone con un respiratore, per esempio. Valérie, residente in Boulevard d’Italie.

Nessun generatore

“La domenica è stata scelta perché in questo settore ci sono alcuni professionisti del settore medico di cui tenere conto, che in quel giorno non lavorano. Una scelta di default, la durata delle riparazioni è stimata in un massimo di 7 ore”, precisa Enedis.

Una spiegazione che avrebbe voluto avere questo abbonato del boulevard d’Italie. “Ho provato più volte a contattare Enedis, il responsabile della linea elettrica. Mercoledì 6 ho ricevuto un’accoglienza molto amichevole da una donna che mi ha ascoltato, ha detto che avrei avuto un generatore. Soddisfatto, ho riattaccato quando, 30 minuti dopo, mi è stato detto che no, non potevo avere un gruppo! Anche se mi chiedo la consistenza e la continuità del servizio pubblico, rimango sorpreso e mi organizzo per uscire con i miei ospiti, ma rimango senza risposta su diverse domande. »

E i pannelli solari

A Didier, il vicino di casa, i timori riguardano i suoi pannelli solari: “Abbiamo ricevuto una lunga mail da Enedis che ci spiega che dobbiamo disinnescare la nostra produzione di energia elettrica “per non iniettare”. Come fare ? Ecco, non lo so. Per quanto riguarda la mancanza di domenica, nei momenti in cui il sole è caldo? Ma assumiamo, anche se scopriamo che la comunicazione di Enedis non è chiara! »

Da parte sua, Enedis ha indicato che si sta adoperando per mantenere un servizio di qualità per i propri utenti garantendo al contempo che i vincoli legati ai lavori siano ridotti il ​​più possibile.

