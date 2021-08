liberazione per de Grasse, McLaughlin e gli italiani supersonici… le cinque cose da ricordare da mercoledì a Tokyo

Dopo il record di Karsten Warholm nei 400 ostacoli di martedì, mercoledì 4 agosto è stata caratterizzata da un’altra prestazione straordinaria, quella di Sydney McLaughlin nello stesso evento. Lo Stadio Olimpico Nazionale di Tokyo ha incoronato questa nuova regina dell’atletica all’età di 21 anni. Un altro record mondiale, quello dell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista, è stato battuto al velodromo di Izu. Franceinfo: lo sport riassume cosa potresti esserti perso mercoledì alle Olimpiadi.

Il giorno dei Blues: sofferenza poi gioia

Per Kevin Mayer è stata una lunga giornata. Il decatleta, vittima di un mal di schiena, ha concluso la prima parte della sua giornata in lacrime al microfono di Nelson Monfort. Tears, Camille Lecointre e Aloïse Retornaz non hanno perso nonostante una medaglia di bronzo nel 470 che deve aver avuto un po’ di difficoltà a passare. Perché la manovra degli inglesi per lasciar passare i polacchi e addolcire i soldi ai francesi non è stata molto leale.

Più tardi nel corso della giornata, Quentin Bigot si è accontentato di un quinto posto nella finale del lancio del martello. Un risultato a immagine della sua performance secondo i francesi. Infine, è stato necessario attendere la fine della giornata per ritrovare il sorriso da parte francese. I giocatori di basket e pallamano francesi hanno convalidato il biglietto per le semifinali, vincendo contro Spagna (67-64) e Olanda (32-22).





I francesi reagiscono dopo la vittoria sulla Spagna nei quarti di finale del torneo di basket del 4 agosto (THOMAS COEX/AFP)

De Grasse finalmente sacro

Andre de Grasse e i Giochi Olimpici, è stata fino ad allora una storia di appuntamenti falliti. Tripla medaglia di bronzo (100 m e 4 x 100 m) e argento (200 m) a Rio, il velocista canadese non è riuscito a sfruttare i 100 m aperti di domenica, salendo solo sul gradino più piccolo del podio per raccogliere un nuovo ciondolo di bronzo. Anche ai campionati del mondo, nel 2015 e nel 2019, non è riuscito a strappare l’oro.

Questo mercoledì, de Grasse ha finalmente trovato la strada. Questo è passato dalla corsia 6, vincendo con un primato personale (19″62). Nella corsia vicina, Kenneth Bednarek (2° in 19’68) non è riuscito a mantenere il vantaggio sul canadese. Ritardato a metà gara, de Grasse si è ripreso per conquistare il primo titolo olimpico tanto atteso.A 26 anni, il canadese ha scritto il suo nome nei libri di storia proprio dietro quello di Usain Bolt, vincitore degli ultimi tre 200 m nel 2008, 2012 e 2016. E questo non è niente.





Il 4 agosto 2021 il canadese Andre de Grasse ha vinto la finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo. (TIZIANA FABI/AFP)

L’incoronazione giapponese di Sydney McLaughlin

Questo è quello che si potrebbe definire un passaggio di testimone. Sydney McLaughlin ha vinto il suo primissimo titolo olimpico a 21 anni mercoledì, vincendo la finale dei 400 ostacoli contro la sua connazionale e anziana Dalilah Muhammad (31), che ha vinto l’oro nel 2016 a Rio. Annunciato come la futura stella dell’atletica americana, McLaughlin ha realizzato un tempo eccezionale soprattutto sulla pista dello Stadio Olimpico Nazionale di Tokyo, come Warholm il giorno prima negli uomini. Con il tempo di 51”46 ha infranto il proprio record mondiale del 29 giugno (51”90).

“Ho dato tutto e penso che siamo riusciti a fare una gara straordinaria. (…) Con Dalilah non so se siamo rivali, direi piuttosto che ci stiamo migliorando a vicenda”McLaughlin ha detto dopo la gara. Perché anche Muhammad ha corso velocissimo (51,58) e avrebbe vinto l’incoronazione olimpica in altre circostanze. McLaughlin avrebbe dovuto aspettare ancora un po’ prima di emergere ai massimi livelli. Ma l’anno 2021 è quello del giovane atleta che ha vinto il suo primo grande titolo internazionale.





Sydney McLaughlin davanti a Muhammad Dalilah al traguardo dei 400 m ostacoli il 4 agosto a Tokyo (HIROTO SEKIGUCHI / YOMIURI)

L’Italia più veloce della Danimarca nell’inseguimento a squadre

Sulla pista del velodromo di Izu, dovevi andare veloce, molto veloce per sperare di vincere la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre. In una finale in cui italiani e danesi hanno entrambi battuto il record del mondo, è stato infine il primo a vincere grazie a un grandissimo Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro in carica. Campioni olimpici anche i suoi compagni di squadra Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan.

Con il tempo di 3’42″032, gli italiani hanno battuto il proprio record mondiale stabilito nel primo giro (3’42″307). I danesi devono accontentarsi dei soldi nonostante una grande prestazione. Loro che deteneva il record del mondo prima dell’inizio delle Olimpiadi hanno completato quattro giri di pista in 3’42″198. Non abbastanza per ottenere l’oro che hanno vinto gli italiani, che ora hanno sei titoli olimpici a questi Giochi da Tokyo.





Simone Consonni e Filippo Ganna dopo la vittoria dell’Italia nell’inseguimento a squadre del 4 agosto (GREG BAKER / AFP)

La Polonia concede il visto umanitario alla moglie di Krystsina Tsimanousskaya

Krystsina Tsimanousskaya è a Vienna. L’atleta bielorusso, le cui Olimpiadi si sono concluse prima del previsto dopo aver criticato la negligenza degli allenatori della delegazione bielorussa sui suoi social media, è volato da Tokyo ed è atterrato nella capitale austriaca mercoledì. Dovrebbe transitare lì prima di raggiungere Varsavia, dove suo marito ha ricevuto un visto umanitario dalle autorità polacche.

Lunedì l’atleta bielorusso ha chiesto aiuto a diversi governi europei dopo essere stato costretto a lasciare il Giappone. Tsimanousskaya, che doveva ancora gareggiare nei 200m e nella staffetta 4x100m, è stata portata con la forza all’aeroporto internazionale di Haneda a Tokyo, ma è riuscita a non salire a bordo. L’atleta, temendo i metodi delle autorità bielorusse, aveva dichiarato di non voler tornare nel Paese. L’aiuto delle autorità polacche potrebbe aiutarlo in questa direzione.