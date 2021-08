Boia del Bayern, Osimhen accende l’Italia

Ingaggiato per la cifra record di 81,3 milioni di euro (bonus incluso), Victor Osimhen ha avuto una prima stagione complicata con il Napoli a causa in particolare dell’infortunio alla spalla e poi dell’infezione da Covid-19. Ma l’attaccante 22enne si avvicina al nuovo esercizio con una gran sete di vendetta! La prova, il nazionale nigeriano ha brillato sabato regalandosi una doppietta nel giro di due minuti (69e, 71e) in una partita di preparazione contro il Bayern Monaco (3-0).

Due belle frape ed ecco la stampa italiana sotto l’incantesimo. “OsiNapoli”, Ad esempio non ha esitato a titolare il Corriere dello Sport Domenica in uno. Grandi promesse da confermare nelle prossime settimane. Ricordiamo che non si era buttato tutto lo stesso nella stagione 2020/21 dell’ex Lille, autore di 10 gol in 24 partite di Serie A per via di un fine anno molto fortunato dove aveva piantato gol dopo gol. E la Super Eagle sembra destinata a continuare il suo slancio!

Il riassunto della partita in video