Nomination Gf VIP: chi sono i nominati ieri 23 novembre?

Un altro fantastico episodio del Gf VIP finito, ma chi sono i concorrenti nomina, chi rischia l’eliminazione nella prossima puntata? E chi è stato eliminato nell’episodio? Scopriamo insieme cosa è successo.

Chi sono i concorrenti nominati?

L’ultimo episodio del Grande Fratello VIP guidata da Alfonso Signorini è andato in onda in mezzo a colpi di scena inaspettati per i concorrenti e nuove rivelazioni sorprendenti. I concorrenti che sono stati nominati nella puntata andata in onda il 23 novembre sono: Roma selvaggia, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Rosalinda Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Francesco Oppini e Dayane Mello.

Gf VIP: Chi è stato eliminato?

Durante l’episodio, abbiamo assistito all’eliminazione di Patrizia De Blanck. Ricorda che gli altri concorrenti nomina Li avevamo Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. Il voto è stato positivo e quindi ha risposto alla domanda “chi vuoi salvare?” Tra loro, la meno votata è la contessa con il 6% dei voti.

Devi solo aspettare che gli episodi si evolvano, giorno dopo giorno, per capire se la decisione del pubblico abbia influito o meno sul nomina rapporti successivi e futuri all’interno della casa di Gf VIP.

Per rivedere i momenti salienti dell’episodio appena terminato, fare clic su CHI!

E sei d’accordo con le decisioni prese? Chi salverai tra i concorrenti del Gf VIP nel nomina? Rimani aggiornato con il profilo Instagram di DonnaPOP per visualizzare in anteprima il file notizia sui protagonisti del mondo dello spettacolo!