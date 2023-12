L'aggiornamento di Spotify provoca l'arresto anomalo costante dell'app

Se ultimamente la tua app Spotify si blocca costantemente su Android, non sei il solo. L'ultimo aggiornamento beta per Spotify su Android provoca l'arresto anomalo dell'app prima che possa aprirsi completamente.

Negli ultimi due giorni, Spotify ha rilasciato un aggiornamento alla sua app Android che ha causato il mancato funzionamento completo dell'app. Questo problema impedisce all'app di aprirsi, bloccandosi entro un secondo o due dal primo tentativo di apertura. A differenza dell'ultima volta in cui si è verificato un problema di arresto anomalo dell'app, le cose non sono state lasciate funzionali nella fornitura di servizi come Android Auto. Spotify non funzionava in alcun modo.

Tuttavia, il problema sembra essere limitato solo all'ultimo aggiornamento beta di Spotify per Android, versione 8.9.2.169.

Abbiamo iniziato a riscontrare il problema sabato 30 dicembre e continua ancora oggi senza alcun segno di aggiornamento per risolverlo. Gli utenti su Twitter/X confermano la stessa cosa e che i passaggi per la risoluzione dei problemi come la disinstallazione e la reinstallazione non funzionano/

Ho lo stesso problema. Ho provato a svuotare la cache, registrare nuovamente e persino reinstallare l'app e non ha funzionato. La mia app non si apre, appare solo una schermata nera e rimango bloccata per qualche secondo. — Jerry 🧢 (@jjjeeerrrryyyppp) 31 dicembre 2023

SÌ. Non sono solo. Sarà uno strano viaggio in treno di un'ora adesso – Sandukhan (@Sandukhan) 31 dicembre 2023

In teoria, il sideload di una versione precedente dell'app Spotify dovrebbe funzionare, ma la strada più sicura è abbandonare il programma beta di Spotify Nel Play Store, disinstalla l'app, quindi reinstallala utilizzando la versione stabile. Tuttavia, vale la pena notare che qualsiasi disinstallazione comporterà l'eliminazione anche di qualsiasi contenuto scaricato per l'utilizzo offline.

Per quanto riguarda le tempistiche, non sono certo ideali visto che sono in corso i festeggiamenti per il Capodanno.

