Teenage Mutant Ninja Turtles: l’entusiasmante vendetta di Shredder della Gamescom 2021

La Gamescom si sta avvicinando rapidamente e l’ospite Geoff Keighley sta iniziando a fare scalpore per l’evento prendendo in giro alcuni dei giochi che possiamo aspettarci di vedere all’Opening Night Live.

indipendentemente “Prima mondiale“Estremamente atteso LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Un videogioco di TT Games, i fan di Nintendo Switch possono anche aspettarsi un annuncio e screenshot Tartarughe Ninja: La vendetta di Shredder.

🐢🍕 Mercoledì, potere tartaruga! ? ascoltare gamescom L’annuncio del Night Live e la prima mondiale si aprono per un nuovo sguardo a TMNT Shredder’s Revenge from Tweet incorporato e Tweet incorporato pic.twitter.com/W5myzdss7w – Jeff Keighley (@geoffkeighley) 21 agosto 2021

Il Un nuovo gioco TMNT è stato annunciato all’inizio di quest’anno ad aprile È stato descritto come grintoso, di ispirazione classica con alcune forti vibrazioni retrò.

Ispirato all’iconico design delle Tartarughe Ninja del 1987, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge porta in vita i ninja più giusti di New York City con fantastiche pixel art che sembreranno a casa nella tua sala giochi vintage preferita. Dall’affrontare rivali famosi come Bebop e Rocksteady al ritorno in luoghi iconici come Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è una potente celebrazione dei classici successi TMNT con un tocco moderno.

Non c’è ancora una data di rilascio per questa versione, quindi probabilmente avremo conferma alla Gamescom la prossima settimana. Aspetterai il 25 agosto per vedere Raff, Don, Leo e Mike? Dicci sotto.