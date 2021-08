I MAD Lions spazzano via Rogue e si qualificano per i playoff estivi LEC 2021

Fonte: Michal Konkol / Riot Games

I MAD Lions hanno spazzato via Rogue e si sono qualificati per le finali di qualificazione estiva della League of Legends 2021. I MAD Lions sono l’unica squadra imbattuta nella post-stagione, mentre il vincitore Rogue di G2 Esports e Fnatic, che gioca domani, aspetterà di vedere chi dovranno affrontare Per avere la possibilità di incontrare i MAD in finale.

I MAD Lions e Rogue si sono incontrati nella classe regina delle qualificazioni estive LEC nella prima delle cinque serie tra le due squadre da quando si sono incontrate nelle qualificazioni primaverili. È stata quella vittoria per 3-2 che ha inviato MAD a metà della stagione 2021 come rappresentante della LEC.

A causa del primo posto di Rogue nel LEC Summer Split e della vittoria per 3-1 di MAD su G2 nel primo round della post-stagione, la serie avrebbe dovuto essere controversa.

MAD aveva altri piani per la serie, però. Nel primo gioco, Rogue è stato in grado di proteggere diverse torri in uno stato di drenaggio, ma il bilancio delle vittime di MAD è stato dieci volte superiore a quello di Rogue e alla fine ha trionfato la squadra più letale. Il gioco 2 presentava una relazione ancora più epica di avanti e indietro con molte uccisioni da entrambe le parti e combattimenti ininterrotti che esplodevano sulla mappa.

La differenza ha finito per essere superiore nella lotta della squadra nera MAD, specialmente nel caso di coinvolgimento di Norman “Kaiser” Kaiser, e dopo 49 minuti, MAD è avanzato 2-0. Di fronte al match point, Rogue non è crollato mentalmente. Invece, Rogue ha battuto MAD all’inizio della partita ed è balzato a un vantaggio di 6k gold 15 minuti fa.

Con MAD che perdeva 10 carati d’oro, sembrava che la catena sarebbe stata competitiva dopotutto, ma in qualche modo, MAD ha continuato a cadere e a vincere combattimenti a squadre dopo combattimenti a squadre dal retro fino a quando il vantaggio d’oro di Rogue non è evaporato. MAD ha ripreso il controllo della serie alla fine della gara 3 e ha chiuso la porta.

Ai MAD Lions è ora garantito un secondo seme dalla LEC nei Campionati del Mondo 2021 e, se riuscirà a difendere il titolo primaverile e vincere le qualificazioni estive, andrà in Cina questo autunno come prima squadra in Europa.