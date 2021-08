L’aggiornamento dell’anteprima di Windows 11 ti porta a vedere le nuove funzionalità integrate – Windows 11

Dal lancio della prima build di anteprima alla fine di giugno, Windows 11 ha sempre mantenuto una frequenza settimanale del lunedì. Oltre a un gran numero di bug corretti, nella nuova versione sono iniziate a comparire anche molte nuove modifiche. Non molto tempo fa, Microsoft ha rilasciato un’anteprima di Windows 11 Build 22000.132. Il cambiamento più evidente è stato il nuovo look di calcolatrici, schermate, e-mail e calendari.





1. calcolatrice

primafinestre 11 utilizza la versione Windows 10 della calcolatrice, sebbene l’aspetto supporti anche gli angoli arrotondati, ma poiché i pulsanti interni mantengono un design rettangolare, l’effetto reale non è l’ideale. Nella nuova versione, il componente calcolatrice è stato riscritto. Oltre all’aspetto più in linea con il tuning di Windows 11, è stata appositamente migliorata anche l’interfaccia utente del pulsante, che risulta più rifinita rispetto alla versione precedente.





Le opzioni del tema sono state aggiunte in fondo all’elenco, fornendo tre gruppi di opzioni del tema: chiaro, scuro e segui l’ordine. Oltre a soddisfare le preferenze dei diversi utenti, l’effetto di visualizzazione sotto il tema scuro è anche più perfetto rispetto alla vecchia versione.





2. Strumento screenshot

Lo strumento screenshot precedente è composto da due parti: Strumento di cattura (Strumento screenshot) e Snip & Sketch (Screenshot e Sketch), che non solo è scomodo da usare, ma confonde anche i principianti. Nella nuova versione, uno strumento di cattura completamente nuovo sostituisce le due sezioni precedenti. Oltre all’aspetto più adatto degli effetti visivi per Windows 11, combina in modo innovativo anche la barra degli strumenti Strumento di cattura e l’editor Cattura e disegna in uno.





Il tasto di scelta rapida è ancora il classico Win + Shift + S e supporta cinque modalità di screenshot: rettangolo, gratuito, finestra, schermo intero e ritardo. Oltre ad aprire automaticamente l’editor, lo strumento di cattura copierà anche l’immagine negli appunti allo stesso tempo per comodità degli utenti.

L’editor ha strumenti integrati come penne, pennarelli, gomme, clipper, righelli dello schermo, ecc., ma non ha ancora le funzioni preferite dagli utenti locali, come frecce, prese e sfocature. Almeno a questo punto, c’è ancora un divario tra la nuova versione e le aspettative di tutti.





Come la calcolatrice, anche la nuova versione dello Strumento di cattura fornisce un pannello tematico che consente agli utenti di impostare i colori dei componenti stessi. Allo stesso modo, l’effetto di visualizzazione in modalità oscura è migliore rispetto alla vecchia versione.





3. Posta e calendario

Posta e Calendario sono il terzo set di componenti inclusi per gli aggiornamenti dell’interfaccia utente, ma le modifiche non sono così ovvie come le prime due. La nuova versione utilizza ancora il tradizionale design integrato e posta, calendario, cose da fare e persone sono combinati nella stessa interfaccia. La casella di ricerca appena aggiunta semplifica il recupero delle tabelle da parte degli utenti. Inoltre, il dettaglio dei bordi arrotondati è leggermente migliore rispetto alla vecchia versione.











Dalla dichiarazione ufficiale, questa versione non è l’ultima versione di Windows 11. In futuro, ci sarà un nuovissimo Outlook per sostituire la posta e il calendario esistenti. Lo screenshot di questa versione è apparso nel formatoMicrosoftSul sito ufficiale, credo che presto potrai incontrarci.





4. Widget

Lo strumento aggiunge due nuovi membri, Family Safety e Entertainment, ma la praticità non è ancora chiara. Il calendario di Outlook ha iniziato a sincronizzarsi con i dati locali, che è una soluzione all’imbarazzo nella versione corrente. Facendo clic sul widget si accede direttamente alla pagina Web. Dal punto di vista dell’interfaccia utente e della facilità d’uso, il design della versione Web è chiaramente migliore di quello del client.











scrivi alla fine

Attualmente, se vuoi provare la nuova versione del componente, devi prima modificare l’impostazione internazionale su “USA”, quindi unirti al canale per sviluppatori di Windows Inside (DEV) e quindi aggiornare il componente (App Store). Oltre alle modifiche ai moduli funzionali, questa versione contiene anche miglioramenti in termini di prestazioni, come la gestione delle risorse e la reattività del sistema, che sono molto più fluidi rispetto alla versione precedente!