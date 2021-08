Google Earth: Google Earth scopre il diavolo..! I netizen sono rimasti stupiti dallo strano aspetto.. | Un personaggio spaventoso è stato trovato sotto il ponte su Google Earth

Google Earth: a volte sentiamo certe cose per errore. È vero.. o è a parte?

Satana

Google Earth: a volte sentiamo certe cose per errore. Che questo sia vero o meno è motivo di grande preoccupazione. Di recente tutti sono rimasti scioccati da una scena dell’orrore sotto un ponte a New York City. Molte persone dicono un fantasma quando vedono questa terribile faccia registrata in Google Earth. Alcuni dicono che è un burlone. Non è noto quale di questi sia vero. Questa scena è stata condivisa sulla popolare piattaforma di social media TikTok.

La faccia spaventosa è chiaramente visibile da sotto il ponte in questa foto. Tuttavia, lo spettacolo sembrava un po’ sfocato negli episodi successivi; La cosa strana è successa sul Kayuga Waterfront Trail, un ponte autostradale di New York. Molte persone hanno visto questo video che è diventato virale su Internet. Esprimere le proprie opinioni attraverso i commenti. Un utente ha commentato che questa faccia sembra un fantasma e l’altro non va in questi posti.

Molti clienti hanno messo in chiaro che non passeranno mai sotto questo ponte. Alcune persone pensano che questa strana faccia sia demoniaca. Finora più di 10 persone hanno visto questa strana apparizione. Molte persone sono in soggezione dopo aver visto questo. L’orribile volto mostrato nel video ha profondi occhi neri. L’intero viso sembra bianco, le labbra sembrano rosse. Questo trucco sembra un fantasma. Ma la verità è che qui non c’è niente di invisibile tranne la sua faccia.