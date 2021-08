Ha visto che sua moglie lo stava tradendo, e quando ha controllato le altre registrazioni, è seguito lo shock!

Un uomo ha scritto a un terapeuta e ha scoperto come aveva scoperto che sua moglie gli era stata infedele per mesi.

-Il mese scorso, mia moglie ha beccato a baciare un vicino sulla nostra telecamera di sicurezza. A volte di notte sentivo dei rumori ed ero preoccupato che i ladri volessero dare valore alla nostra proprietà. Ma quando ho controllato il filmato della telecamera, ho scoperto qualcosa di peggio – ha scritto uno dei ragazzi.

Ha visto sua moglie tra le braccia di un vicino e gli è sembrato che qualcuno lo avesse pugnalato al cuore. Decide di affrontarla, ma invece di scusarsi e chiederle perdono come si aspettava, lei gli dice che è innamorata e vuole lasciarlo.

– Ha detto che era ubriaca la notte in cui ha scoperto che mi tradiva, ma ha ammesso che non era la prima volta che stavano insieme. Si scopre che va avanti da mesi. Mi ha accusato di avere una relazione, dicendo che non ero l’uomo che ha sposato e che non si sentiva più attraente o amata. Ero confuso, e pensavo che fossimo felici – ha continuato.

Sono sposati da sette anni e insieme da dieci anni. Lui la ama ancora e non sa cosa fare. Si sente perso, non può né mangiare né dormire. Non sa come comportarsi o con chi parlare, quindi ha chiesto consiglio a un esperto

Accusarti di imbrogliare è un modo per distrarti dal tuo senso di colpa. Non è colpa tua. Affidati alla tua famiglia e ai tuoi amici per il supporto. Una relazione richiede uno sforzo da parte di entrambi i partner e, se era molto infelice, avrebbe dovuto parlarti onestamente. Prova a parlarle e chiedile se c’è un modo per salvare la relazione lavorando insieme. Ma se insiste che vuole lasciarti, c’è poco che puoi fare per farle cambiare idea – replicò Deeder.

