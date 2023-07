Il servizio My Photo Stream di Apple è stato interrotto mercoledì, ecco cosa devi fare

Apple ha annunciato il mese scorso che il servizio “My Photo Stream” dovrebbe essere chiuso mercoledì 26 luglio 2023, il che significa che i clienti che stanno ancora utilizzando la funzione devono passare all’utilizzo di iCloud Photos prima di tale data. Continua a leggere per scoprire cosa significa per te e se devi agire.

Qual è il mio flusso di foto?

Lanciato originariamente nel 2011, My Photo Stream è un servizio gratuito che, se abilitato, carica temporaneamente le foto (fino a 1.000 in qualsiasi momento) su iCloud, rendendole disponibili sui tuoi dispositivi Apple e disponibili per l’importazione nella tua libreria su qualsiasi dispositivo. Le foto rimangono in Il mio streaming foto per 30 giorni e poi vengono eliminate automaticamente da iCloud‌.

My Photo Stream è stato successivamente sostituito da iCloud Photo Library (ora iCloud Photos‌) e Apple sta ora chiudendo il servizio My Photo Stream mercoledì 26 luglio 2023.



Per prepararsi alla chiusura, Apple ha interrotto il caricamento delle foto su My Photo Stream il 26 giugno 2023, quindi tutte le foto caricate sul servizio prima di tale data rimarranno in iCloud‌ per i soliti 30 giorni fino al momento della chiusura.

Cosa devo fare?

Se stai già utilizzando iCloud Photos‌, non devi fare nulla: le tue foto sono già caricate e archiviate in ‌iCloud‌. Tuttavia, se non sei sicuro, puoi verificare se iCloud Photos è abilitato su tutti i tuoi dispositivi.

su iPhone e iPad

Apri l’app Impostazioni e tocca il tuo ID Apple in cima all’elenco. maniglia iCloud. Assicurati che il messaggio “On” appaia accanto ad esso le immagini.

su Mac

Fare clic sull’icona Apple () nella barra dei menu del tuo Mac e seleziona Impostazioni di sistema. Fai clic sul nome del tuo ID Apple nella parte superiore della barra laterale. clic iCloud. Assicurati che il messaggio “On” appaia accanto ad esso le immagini.

Cosa fare se non usi Foto di iCloud

Le foto‌ in Il mio streaming foto sono già memorizzate su almeno uno dei tuoi dispositivi nel loro formato originale e, fintanto che possiedi il dispositivo, non perderai nessuna foto quando il servizio è disattivato.

Tuttavia, ciò che perderai è la possibilità di accedere a queste foto su qualsiasi dispositivo. Se le foto che desideri non sono già nella tua libreria su un particolare iPhone o iPad, un’opzione è attivare iCloud Photos‌ seguendo i passaggi precedenti.

Tieni presente che ‌iCloud Photos‌ richiede un abbonamento a pagamento a iCloud‌ per superare il limite di archiviazione iCloud‌ gratuito di 5 GB ed è disponibile solo su iPhone e iPad con iOS 8.3 o versioni successive e Mac con OS X Yosemite o versioni successive.

In alternativa, puoi salvare le foto in Il mio streaming foto nella tua libreria su un dispositivo specifico, purché lo faccia prima del 26 luglio. I passaggi seguenti mostrano come eseguire questa operazione.

Salva le foto di My Photo Stream nella tua Libreria foto

Apri l’app Foto e tocca album. maniglia La mia serie di fotoquindi tocca Lui sceglie. Tocca le foto che desideri salvare, quindi tocca Coinvolto pulsante (la casella con una freccia rivolta verso l’esterno). Lui sceglie Salva l’immagine.

Se possiedi un Mac, non devi fare nulla: le foto di My Photo Stream vengono importate automaticamente nella tua libreria.