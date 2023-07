Contando Pikachus: l’app Pokemon Sleep attira i fan ad andare a dormire

Danielle Broadway copre argomenti che vanno dalle anteprime dei film, i pettegolezzi sulle celebrità, le azioni legali di Hollywood, il teatro, le notizie sulla stampa, le storie aziendali e altro ancora su Thomson Reuters. Ha conseguito una laurea e un master in letteratura inglese presso la California State University di Long Beach e ha precedentemente lavorato per il Los Angeles Times e ha lavorato come freelance per Teen Vogue, USA Today, Black Girl Nerds e altri punti vendita. Danielle ha vinto un LA Press Club Award per la sua cover story del Los Angeles Times per aver rappresentato South Los Angeles in “Insecure” ed è candidata al GLAAD Media Award per il suo lavoro nell’episodio della PBS “Subcultured” sui rodei gay. È membro della Critics’ Choice Association, della Hollywood Critics Association e della GALECA.