Microsoft sta testando un widget Game Pass facile da usare su Windows 11

Microsoft Il primo nuovo widget per Windows 11 Dovrebbe essere più facile scoprire quali giochi sono in arrivo su PC Game Pass. Lo strumento è disponibile solo per Windows Insider al momento e dovrebbe fornire una “finestra” nella libreria di giochi del servizio, permettendoti di controllare le aggiunte recenti e i giochi che usciranno presto.

Microsoft ha attualmente un set piuttosto limitato di elementi dell’interfaccia utente in Windows 11, ma lo strumento Game Pass indica che Microsoft sta provando altre app (non noiose) come Meteo, Calendario e Notizie. Windows 11 dovrebbe supportare strumenti di terze parti In definitiva, ma aggiungere Game Pass potrebbe essere un buon modo per cambiare la dashboard per ora e potrebbe anche aiutare a promuovere il servizio di abbonamento.

Oltre a informarti sui giochi che vanno e vengono, il nuovo widget Game Pass mostra i giochi di determinate categorie e fornisce un portale per l’app Xbox. Microsoft afferma che sta aggiungendo anche altre funzionalità allo strumento, inclusi consigli personalizzati e un modo per accedere al tuo account Xbox e giocare a un gioco giocato di recente.

Se sei un tester di Windows 11, puoi aggiungere Game Pass aprendo il pannello Widget sul tuo PC e quindi facendo clic sull’icona Plus accanto al tuo profilo utente. Da lì, tocca l’icona “più” accanto a Game Pass e il widget dovrebbe apparire sulla tua scheda.