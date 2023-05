Rilascio Steam dell’emulatore Dolphin “Rinviato a tempo indeterminato”

A marzo, il team dietro l’emulatore GameCube e Wii Dolphin ha annunciato un rilascio per il servizio Steam di Valve.

in un aggiornamento su Sito web di Dolphin Today, è stato rivelato che Nintendo ha superato il DMCA contro la pagina Dolphin Steam. L’uscita, prevista per “il secondo trimestre del 2023”, è stata ora “ritardata a tempo indeterminato”.

Ecco la dichiarazione completa del team di sviluppo, che sottolinea come stia “attualmente considerando” le sue opzioni:

È con grande delusione che dobbiamo annunciare che il rilascio di Dolphin su Steam è stato posticipato a tempo indeterminato.Valve ci ha comunicato che Nintendo ha emesso un DMCA contro la pagina Steam di Dolphin e ha rimosso Dolphin da Steam fino a quando la questione non sarà risolta. risolto. Stiamo attualmente esaminando le nostre opzioni e avremo una risposta più approfondita è prevista nel prossimo futuro. Apprezziamo la vostra pazienza nel frattempo.”

Nella descrizione di Dolphin Steam, è stato notato come “l’app non viene fornita con i giochi” e richiederebbe ai giocatori di “possedere una copia originale di qualsiasi gioco”. Il rilascio dell’emulatore su Steam prometteva anche il supporto per display 4K, console moderne, netplay, era completamente open source ed era un download “gratuito”.