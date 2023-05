Le migliori carte personaggio Genshin Impact TCG da collezionare nella v3.7

Genshin Impact 3.7 ha introdotto un importante aggiornamento per il TCG nel gioco con diverse nuove carte personaggio e carte azione con eventi basati sul nuovo TCG. Pertanto, i giocatori potrebbero trovare confuso quali nuove carte collezionare per i loro mazzi.

Il gioco di carte collezionabili di Genshin Impact, chiamato Genius Invokation TCG, ha subito un importante aggiornamento con l’aggiunta di diverse nuove carte. Ciò include le quattro carte personaggio Arconte e i loro talenti insieme ad altri personaggi come Tartaglia e Shenhe. Inoltre viene fornito con diverse nuove carte azione che possono essere un’ottima aggiunta al mazzo di un giocatore.

Inoltre, le nuove modalità di gioco del GCC potrebbero essere un po’ difficili per i principianti. Si consiglia ai giocatori di avere alcuni buoni mazzi pronti per Prossimi eventi v3.7 Anche. Il seguente articolo coprirà le migliori carte personaggio che i giocatori possono collezionare e le loro migliori coppie.

Le 5 migliori carte personaggio Genshin Impact TCG

Zhongli

Zhongli Character Card è una nuova aggiunta al roster TCG nella versione 3.7. Zhongli eccelle come personaggio di supporto, in particolare con le sue elevate capacità di protezione contro l’usura e i danni. La carta Zhongli è una buona scelta da usare con mazzi in cui è presente un altro personaggio Liyue, per usare la carta “Pietra e Contratti”. Brilla meglio contro nemici come Rifthound da cui hai assolutamente bisogno di un giocatore da cui proteggerti.

Gennaio

La carta Ganyu si basa su uno stile di gioco offensivo in quanto può infliggere danni Cryo continui con la sua abilità elementale e gli attacchi caricati, come in Meta. Sebbene il suo attacco caricato costi 5 dadi Cryo, che possono sembrare tanti, con le giuste carte azione e la giusta strategia, può infliggere molti danni a tutti gli avversari con i suoi attacchi. Brilla particolarmente con Ayaka e Mona nel Team Permafreeze.

Nahida

Anche Nahida è un nuovo personaggio nel roster e, come la sua controparte giocabile, scende in campo in una partita del GCC facendo squadra con diversi oggetti. Può andare benissimo con carte personaggio come Mona e Fischl, o altre carte simili che innescano reazioni elementali statiche con Dendro. La sua esplosione infligge danni base mentre la sua abilità distintiva infligge danni penetranti a tutti gli avversari contemporaneamente.

Agente Piro Fatoy

Fatui Pyro Agent è una carta personaggio nemico che può essere ottenuta completando le sfide della Taverna interagendo con Prince il gatto, a differenza di altre carte che possono essere ottenute invitando i personaggi a duellare. Tuttavia, l’Agente Fatui è un ottimo investimento in qualsiasi mazzo, con il suo basso costo di energia esplosiva e la capacità di infliggere ingenti danni da Piro. La carta fornisce anche la modalità invisibile, che è un’abilità difensiva.

Ayaka

Nonostante sia una carta più vecchia, la carta personaggio di Ayaka in Genius Invokation rimane una delle migliori carte del TCG. La sua abilità costa solo 3 dadi Cryo mentre infligge 3 DAN. Questo può essere aumentato con armi e carte talento. Si adatta perfettamente a molte squadre, con personaggi come Xingqiu o Mona. Questa combo può aiutare a mantenere gli avversari immobilizzati.

Oltre ad aggiornare le carte, Genshin Impact 3.7 ha anche basato il suo evento principale sul TCG. Per saperne di più sugli aggiornamenti e gli eventi del TCG per la versione 3.7, fai clic qui.