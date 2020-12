Google sta aggiungendo più animali di realtà aumentata alla ricerca mobile e la maggior parte di loro sono molto carini

Google ha aggiunto 50 nuovi animali in realtà aumentata al servizio di ricerca che possono essere carini o, nel caso del gatto gigante nell’immagine sopra, ciò potrebbe essere un po ‘sconcertante. Ovviamente potrei trovare il gatto gigante che mi minaccia perché odio divertirmi (o almeno così mi hanno detto), ma non credo di volere che questa creatura mi accolga, da nessuna parte, affatto, nella realtà aumentata o in qualsiasi altra realtà.

Tuttavia, voglio che questo panda rosso giochi con la zucca nella mia sala da pranzo per tutto il tempo che vuole.

Oltre al panda rosso e al gatto, ci sono una giraffa, una mucca, una zebra, un maiale e un ippopotamo tra le nuove creature che puoi virtualmente accogliere nella tua casa (o in qualsiasi altro luogo, ma ora viviamo tutti a casa). Cerca un animale sull’app per dispositivi mobili di Google e fai clic su “Vista 3D” tra i risultati. Polizia Android Ha un buon elenco Tra tutti gli animali in realtà aumentata che hanno scoperto finora.

Hip (po), hip (po), evviva! Ci sono 50 nuovi animali AR da scoprire nella ricerca. Trova il tuo animale preferito sull’app mobile di Google, fai clic su “Vista 3D” per vederlo nel tuo spazio e non dimenticare di condividere con esso le tue migliori creazioni # Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z Google 11 dicembre 2020

Quando Google ha iniziato a cercare animali in 3D lo scorso anno, aveva a disposizione solo una manciata di animali standard come la tigre, il leone, il lupo e il cane. quella Aggiunte altre creature a marzo, Compresi alligatori, anatre e ricci. in agosto, Google ha creato creature preistoriche E manufatti storici disponibili in realtà aumentata tramite l’applicazione di arte e cultura – e chi di noi non ama vedere antichi crostacei Camprobasicope Da vicino e personale?

Devo ammettere che dopo aver giocato con gli animali della realtà aumentata nella ricerca un po ‘(in nome della ricerca chiara), è una caratteristica molto divertente, ed è probabilmente molto divertente per i bambini bloccati dentro durante tutto. Ora vado a vedere il mio panda rosso preferito lottare con una zucca.