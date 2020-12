Delta Goodream descrive i suoi sogni di trasformare il suo gattino in una star

Delta Goodream ha descritto il suo sogno di trasformare il suo gattino appena adottato, Ben, in una sensazione di YouTube.

La 36enne ha rivelato che spera che l’ultima aggiunta della sua famiglia trarrà vantaggio dalle sue capacità musicali – e che potrebbe essere un “miracolo!”

Parlando con Il Daily Telegraph Domenica scorsa, il cantautore ha detto che era naturale che “cercasse di unirsi” circondato dalla musica.

Potrebbe essere un miracolo? Delta Goodream (a destra), 36 anni, ha parlato del suo sogno di trasformare il suo gattino appena adottato, Ben (a sinistra), in una sensazione di YouTube

Il mio obiettivo è avere uno dei gatti di YouTube in grado di suonare un’opera d’arte al piano. Ha detto Delta.

“Non sto dicendo che sia un miracolo … ma potrebbe essere un miracolo!”

The Voice – che ha pubblicato il loro album di debutto a Natale, Only Santa Knows, a novembre – ha adottato Bean dopo averlo sponsorizzato attraverso uno spettacolo con Furry Friends Forever Rescue in ottobre.

Sogna in grande: la 36enne ha rivelato che spera che l’ultima aggiunta della sua famiglia sia un “miracolo!” – Dopo che è stato visto mentre cercava di suonare il piano (nella foto)

Da allora, il gatto è stato molto attivo sui social media di Delta, con il cantante che condivideva più clip di lui.

L’ultimo di loro è stato uno del gatto che ha provato a suonare il pianoforte nella casa Delta, il che l’ha portata a chiedersi se potesse far parte degli ARIA Awards 2021.

“Sono tornato a casa da ARIA referrals ieri sera per trovare il mio gatto un miracolo … nei prossimi anni #ARIAs Bean?” Ha intitolato il breve clip che ha caricato sul suo Instagram il 24 novembre.

È una famiglia! Ha adottato il voice coach di Bean attraverso un programma di sponsorizzazione con Furry Friends Forever Rescue a ottobre

I commenti di Delta arrivano dopo che ha confermato che stava per lasciare The Voice Australia.

In diversi post sui social media, la cantante ha affermato di aver lanciato la sua società di produzione televisiva, Atled Productions, in collaborazione con i suoi “ vecchi partner e amici ” di Nine.

“Questo è stato un sogno per molto tempo e sono così entusiasta di condividere che ho lanciato la mia società di produzione, Atled Productions”, ha detto in un post condiviso su Instagram il 6 dicembre.

“Abbiamo alcune cose interessanti in fase di sviluppo e non vedo l’ora di condividerle presto con te!”