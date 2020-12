Ecco quando la conquista della prigione e il cambiamento dei cuori

Persona 5 Strikers Riporta indietro alcuni dei nostri eroi preferiti del liceo; Solo che questa volta devono salvare più di una città. Combinando insieme combattimenti frenetici, narrazione approfondita e personaggi adorabili, Atlante E il Omega Force Offrono ciò che vogliono i fan.

Ovviamente, Phantom Thieves offre molto di più che tornare nel nuovo gioco. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo Persona 5 Strikers.

La storia così lontana …

Persona 5 Ho riunito gli utenti di Persona a Tokyo. Questa volta trascorreranno le vacanze estive viaggiando in diverse città. I Phantom Thieves sono stati incaricati dal governo giapponese di liberare i cuori delle persone nel paese, quindi non c’è tempo per rilassarsi.

Dopo gli eventi del gioco del 2016, Persona 5 Strikers Vede il ritorno del metaverso giapponese. Con solo pochi eletti in grado di attraversare gli edifici oscuri di persone egoiste, Phantom Thieves deve cambiare i cuori dell’intero paese. Gli attori principali tornano dal primo gioco, inclusi Joker, Morgana, Lady Ann e Ryuji, ma questa volta le cose sono diverse. Gli eroi non distruggeranno il palazzo umano. Invece, Phantom Thieves deve spazzare via le prigioni. Queste prigioni corrotte tengono il cuore delle persone e la squadra dovrà attraversare il Giappone per liberarle tutte. Il fallimento non è un’opzione per Phantom Thieves perché se non liberano i cuori delle persone, il detective giapponese arresterà il Joker.

data di pubblicazione

Persona 5 Strikers In arrivo in Occidente un anno dopo il lancio in Giappone. Aspettati di tornare nel loro mondo il 23 febbraio 2021. I giocatori possono vivere questa nuovissima storia su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Ovviamente, Atlus Games lancia un file Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition, inclusi contenuti aggiuntivi per i fan del franchise. Non solo i possessori della Digital Deluxe Edition riceveranno il gioco, ma riceveranno anche gli add-on Persona Legacy BGM e All-Out Attack. I possessori di Digital Deluxe potranno anche giocare con quattro giorni di anticipo, il 19 febbraio.

I possessori di Nintendo Switch possono andare su Best Buy e prendere la Steelbook Edition. Il miglior acquisto esclusivo include questo gioco completo e Steelbook dal design brillante senza costi aggiuntivi.

Il preordine darà ai giocatori anche contenuti digitali bonus. Goditi una colonna sonora di oltre 40 canzoni, libri d’arte digitali e video dietro le quinte per preordinare il gioco su qualsiasi sistema.

Notizie da sapere

Persona 5 Strikers il suo nome Persona 5 fuggi fuggi in Giappone. È stato lanciato inizialmente nel febbraio 2020 e ora viene lanciato su scala globale con un nuovo nome.

Sebbene Phantom Thieves sia tornato, il gioco giocherà in modo completamente diverso dal Persona 5. Il nuovo gioco è stato sviluppato da P-Studio, che di solito fa Persona Giochi: Omega Force, lo studio dietro Hyrule Warriors E il Dinastia di guerrieri.

Molti sistemi di gestione del gioco e della storia provengono da P-Studio, mentre Omega Force costruisce il sistema di combattimento. Questa collaborazione in studio significa un gameplay veloce e personaggi adorabili.

Persona 5 Strikers Sarà il primo Persona Il titolo è disponibile sulla piattaforma Nintendo Switch. Inoltre, Persona 5 Strikers Da allora sarà la prima volta che questi personaggi saranno giocati su PC e Switch Persona 5 Era un titolo esclusivo per PlayStation.

Recentemente, Persona 5 È ora disponibile gratuitamente sulla suite PlayStation Plus. Quindi è una buona idea giocare al primo gioco prima di passare a questa nuova avventura. Tuttavia, i giocatori potrebbero voler giocare La persona 5 è realeUna rielaborazione del gioco originale. Il gioco è stato reso disponibile a marzo 2020 e sono stati aggiunti alcuni personaggi. Ha semplificato molti sistemi e gameplay all’interno del gioco, rendendolo un’esperienza più piacevole.

In entrambi i casi, Persona 5 Strikers Sarà la prima volta che i giocatori potranno sperimentare combattimenti frenetici nel moderno mondo del franchise.

