Ecco come funzionano gli strumenti interattivi in ​​macOS Sonoma

In macOS Sonoma, Apple ha cambiato il panorama dei gadget. I widget non devono più essere nascosti fuori dallo schermo e in gran parte dimenticati nel pannello del Centro notifiche. Ora vivono direttamente sul tuo desktop e sono anche interattivi.



Va notato che i widget possono ancora essere disattivati ​​nel Centro notifiche, ma ora possono essere trascinati sul desktop. Il primo widget può essere posizionato ovunque, quindi Apple fornisce una guida per il posizionamento dei widget successivi visualizzando un contorno sotto forma di widget, per indicare dove può essere posizionato in relazione agli altri.



In alternativa, se fai clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto sul desktop, il menu che appare includerà una nuova opzione “Modifica widget…”. Selezionando questa opzione viene visualizzata la galleria dei widget, che, grazie alla nuova funzione di continuità di Apple, include anche i widget del tuo iPhone in tutte le dimensioni disponibili. Quindi, anche se non disponi dell’app per Mac corrispondente, puoi comunque utilizzare il widget iOS direttamente sul desktop. Basta trascinarlo dalla galleria allo spazio disponibile.



Se stai utilizzando macOS Sonoma beta, provare i widget per iPhone è un buon modo per farti un’idea della sua interattività fino a quando gli sviluppatori di terze parti non avranno la possibilità di inserirli nei loro widget Mac. Così com’è, solo gli strumenti di Apple offrono interazioni (a volte difettose).

Nel widget dell’app Home, ad esempio, puoi controllare determinati accessori facendo clic sui singoli pulsanti per attivarli e disattivarli.



Se fai clic con il pulsante destro del mouse su un widget, tutte le opzioni di personalizzazione disponibili verranno visualizzate nel menu contestuale. I widget sono disponibili in dimensioni piccole, medie e grandi e includono tutti un’opzione “Rimuovi widget” se vuoi sbarazzartene.



Infine, quando non sono in uso, i widget passano in secondo piano assumendo il colore dello sfondo, così puoi concentrarti sull’applicazione o sulla finestra attiva.

Gli strumenti si sono evoluti in macOS Sonoma. Portandoli dall’oscurità e fuori nello spazio di lavoro aperto del desktop, gli utenti sono attivamente incoraggiati a lavorare al loro fianco. Cosa ne pensi della nuova interpretazione di Apple degli strumenti Mac? È più probabile che lo usi nella sua nuova forma? Fateci sapere nei commenti.