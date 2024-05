Il responsabile dello sviluppo prodotto della Ferrari afferma che il V12 non avrà presto motori turbocompressi

La casa automobilistica Ferrari nacque negli anni '40 e la prima Ferrari di Enzo era dotata di un motore V12 aspirato. Ancora oggi è il motore V12 a respirare liberamente a definire il Cavallino Rampante di Maranello. Ma a causa delle normative sempre più stringenti sulle emissioni e sul risparmio di carburante, molti appassionati si chiedono se la casa automobilistica italiana sovralimenterà il suo ruggente motore V12 entro la fine del decennio.

Secondo Gianmaria Fulgenzi, Responsabile Sviluppo Prodotto, la risposta è A Grosso grasso no. “Cercherò di essere educato: un V12 turbo non è nei miei pensieri”. Lo ha detto alla rivista automobilistica britannica Autocar. Il responsabile dello sviluppo prodotto afferma che i turbocompressori sono accettabili solo quando la cilindrata del motore è ridotta, il che ci porta all'F154.

Lanciato con una cilindrata di 3,8 litri sulla California T, la cilindrata del V8 biturbo è stata ampliata a 3,9 litri per la serie 488, poi a 4,0 litri per la serie SF90. La famiglia di motori F154 sostituisce l'F136 aspirato, che alimenta l'F430 e il California (entrambi da 4,3 litri), nonché la bellissima serie 458 (da 4,5 litri). Nella Maserati il ​​suddetto motore era sormontato da una variante da 4,7 litri.

Fulgenzi non ha detto nulla sull'assistenza ibrida per l'attuale motore V12 della casa automobilistica, tuttavia il direttore commerciale Enrico Galliera ha confermato che la Ferrari ha speso molti soldi per assicurarsi che il suo capolavoro da 6,5 ​​litri sia conforme ai requisiti Euro 6e. Rispetto allo standard sulle emissioni Euro 6d, Euro 6e introduce un gran numero di revisioni alle procedure relative alle emissioni di guida reali e rafforza i fattori di corrispondenza degli NOx e del numero di particelle.

Ma la parte divertente deve ancora arrivare. Tutte le autovetture dovranno rispettare la normativa Euro 7 a partire dal 1 luglio 2025, ad eccezione dei produttori che vendono meno di 10.000 auto all'anno, che dovranno soddisfare il suddetto standard sulle emissioni entro il 2030. Poiché la Ferrari ha consegnato 13.221 auto e SUV in tutto il mondo entro il 2023, sia Galliera che Fulgenzi sanno bene che il tempo stringe.

Immagine: Ferrari

A proposito, Galliera ha detto che la Ferrari “Vedremo cosa succederà in futuro.” Ciò potrebbe significare un sistema ibrido o un V12 più piccolo con turbo? Solo il tempo lo dirà. A partire da maggio 2024, il Cavallino Rampante è l'unica casa automobilistica legacy a vendere veicoli V12 a combustione interna.

La Lamborghini, di proprietà del Gruppo Volkswagen, costruisce anche un motore V12 a respirazione libera per la Revuelto, tuttavia a tale motore si aggiungono non meno di tre unità di motore elettrico. Da segnalare anche i Gordon Murray Automotive T.33 e T.50, ma ricordate che i motori V12 senza assistenza sono prodotti nel Regno Unito da Cosworth in numero molto limitato.

Se Enzo fosse vivo oggi, il Commendatore sarebbe molto preoccupato per la sua amata vettura V12. Guardando al quadro più ampio, la Ferrari si preparò per il tetro futuro sviluppando un motore V6 ad alta potenza per la serie 296 e il prototipo sportivo 499P. Detto motore sarà presente anche sulla prossima F250, mentre il successore della LaFerrari sarà più Le Mans in termini di design esterno che una supercar stradale.

La Ferrari si è anche preparata per l’inevitabile futuro a emissioni zero con una propria auto elettrica. Previsto per essere presentato nel quarto trimestre del 2025 per l'anno modello 2026, il nuovo arrivato sarà assemblato in una nuova struttura denominata E-Building.