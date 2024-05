Suggerimenti, spannogrammi e risposte sui filamenti del NYT per il 12 maggio 2024

Essendo un cinefilo, Strands di oggi è stato abbastanza facile e mi sono ritrovato a completarlo in tempi record. Tuttavia, se lo trovi troppo difficile, puoi dare un'occhiata ai suggerimenti e alle risposte per il numero del 12 maggio del New York Times che ho elencato di seguito. Quindi iniziamo!





Qual è l'argomento del NYT Strands di oggi?

Come ha rivelato il New York Times, l'argomento di oggi è Strands “È un appuntamento!”.

Suggerimento su Spangram per le discussioni di oggi

Avviso spoiler n. 1

Anche se facciamo del nostro meglio per prestare attenzione, i suggerimenti riportati di seguito potrebbero parzialmente rovinare l'esperienza. Sei stato avvertito.

Ogni gioco di Strands ha un codice Spangram che devi decifrare e il gioco di oggi non ha fatto eccezione. Il suggerimento per lo Spangram di oggi è: “Premio cinematografico più alto”.

Suggerimenti per le parole degli argomenti delle discussioni di oggi

Se hai compreso lo Spangram dal suggerimento precedente, scoprire le parole chiave sarà facile. Tuttavia, non voglio rovinartelo. Invece, ecco tre suggerimenti sulle parole chiave che potrebbero aiutarti:

Suggerimento n. 1: La storia di Massimo Decimo Meridio

La storia di Massimo Decimo Meridio Suggerimento n.2: Il suo cognome è Balboa

Avviso spoiler n.2

Le sezioni seguenti rivelano le risposte per gli argomenti del NYT di oggi. Quindi ti consiglio di non scorrere oltre se stai ancora risolvendo il puzzle. Tuttavia, se sei bloccato, ti suggerisco di scorrere un po' per vedere la risposta di Spangram.

La risposta di Spangram al NYT Strands del 12 maggio

Il NYT Strands Spangram Puzzle di oggi è Vincitori dell'Oscare si estende dal basso verso l'alto sulla griglia delle lettere.

A parte Spangram, devi trovare 5 parole tematiche Nel puzzle di oggi. Tuttavia, se hai difficoltà a superare Strands, dai un'occhiata ad alcuni suggerimenti e trucchi nella mia guida su come giocare a NYT Strands.

Comunque, detto questo, passiamo alla sezione successiva. Tuttavia, procedi solo se sei pronto a controllare le parole chiave.

Elenco delle parole chiave di NYT Strands, 12 maggio

Se sei arrivato fino a qui, probabilmente sei pronto per vedere le risposte. Quindi, diamo un'occhiata alle parole chiave di oggi in Strands:

Gladiatore

parassita

Faretti

Si blocca

roccioso

Come ho detto, sono un appassionato di cinema e ho subito notato PARASITE, SPOTLIGHT e GLADIATOR in rete. Subito dopo ho trovato anche ROCKY e CRASH in basso a destra. Questo mi ha portato a trovare OSCARWINNERS come mio Spangram per la giornata. Beh, onestamente questo è quello che è successo nel gioco di oggi e avrebbe dovuto essere una delle mie soluzioni più veloci finora. Naturalmente senza dover utilizzare anche alcun suggerimento.

Hai fatto bene allo Strands oggi o si è rivelato un completo disastro? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto!