I segreti delle piante secondo un etnobotanico squamish

Raccolta consapevole, rispetto per la terra, ricette naturali e scoperta del legame spirituale tra le Prime Nazioni e la terra… Lee Joseph, etnobotanico e membro della Squamish Nation, pubblica una guida alle piante indigene di significato culturale sulla costa del Pacifico . Un tuffo quasi poetico nel mondo vegetale di questa nazione occidentale.

Da bambina, Lee Joseph trascorreva ore a raccogliere erbe e piante dal giardino del prozio e della zia. Poi si è sviluppato un legame unico e forte tra lei e la Terra.

Mi sentivo al sicuro, amato e rilassato. Questi ricordi sono davvero molto importanti per me. Quando avevo vent'anni, ho lavorato come guida outdoor e ho capito che volevo davvero trascorrere del tempo sulla terra e all'aria aperta ricorda.

Oggi Lee Joseph ha conseguito un dottorato di ricerca in Etnobotanica presso l'Università di Victoria. Ciò che l'ha spinta a scrivere questo libro è stato il desiderio di condividere la conoscenza delle piante, ma da una prospettiva squamiana.

Apri in modalità a schermo intero Il nome di ogni pianta è riportato in inglese, ma anche in Squamish. Foto: Radio-Canada/Delphine Young

Il suo libro illustrato presenta una serie di piante e alberi che sono fonte di guarigione e cibo per gli indigeni della costa occidentale. Ciascuno di questi prodotti botanici è meticolosamente illustrato in tutte le pagine ed è accompagnato da suggerimenti per costruire la propria collezione di farmacia.

Va oltre il semplice utilizzo delle piante “, spiega in un'intervista.

È stato molto importante lavorare con la mia comunità, i loro mentori e insegnanti per comprendere la dimensione culturale di cosa significa essere in relazione con la terra e le piante. Citazione da Lee Joseph, autore ed etnobotanico

Trattenuto dalla Terra (Solo in inglese) È anche un modo per questa madre e imprenditrice di rendere omaggio alla sua famiglia che ha trascorso gran parte della propria vita a guarire, piuttosto che trasmettere alle generazioni successive, il trauma delle scuole residenziali indigene.

READ La prima prova della possibile esistenza di un pianeta al di fuori della Via Lattea Apri in modalità a schermo intero L'abete rosso è uno degli alberi presenti nel libro di Lee Joseph. (foto d'archivio) Foto: Radio-Canada

Ci sono anche note su come raccogliere con cura e connettersi con la terra, ricette per oli e pomate e un glossario botanico. Il libro viene fornito con un set di 45 carte che mostrano le piante locali e le loro caratteristiche.

Nello zaino, nel cestino o in cucina, Lee Joseph sogna che il suo libro diventi un compagno per tutti gli amanti della natura.

Tuttavia, dare a tutti l’accesso a questi segreti comporta dei rischi. Come possiamo assicurarci che alcuni malintenzionati non ne abusino e non si impegnino in una raccolta frenetica?

Lee Joseph ci ha pensato, ovviamente.

È importante tenerlo presente. Abbiamo una responsabilità quando pubblichiamo libri. Mi chiedevo cosa avrei condiviso e cosa non avrei detto. Queste domande facevano parte dell'intero processo Dettagli che indicano che ha avuto queste discussioni con lei Altri detentori di conoscenze indigene su quali informazioni condividere e come condividerle .

Apri in modalità a schermo intero Il mirtillo rosso cresce in molte regioni settentrionali. (foto d'archivio) Foto: Airelles des Frères

L'autore ricorda inoltre che all'inizio del libro sono state fornite molte informazioni su come non esercitare pressioni sulle piante selvatiche e su come coltivarle da soli, per evitare la confisca dei terreni di questa ricchezza.

Quindi, se il libro è ovviamente destinato ai membri della sua comunità per aiutarli a riconnettersi con le piante e con la regione, Lee Joseph spera di interessare anche le persone non native per guidarle verso un rapporto rispettoso con le piante.

Sagittario, cedro rosso, abete rosso, legno spinoso o anche grande piantaggine. Viene elencato un numero enorme di specie.

Il nome di ciascuna pianta appare anche in Squamish nel libro. Lee Joseph ha voluto farlo perché sa che le lingue indigene sono in grande pericolo in questo momento.

Non parlando Squamish, ha consultato sua sorella e altri membri della comunità che conoscevano la zona. L'hanno aiutata a tradurre i nomi delle piante, ma anche a sottolinearle la pronuncia della versione Squamish.

Apri in modalità a schermo intero Cedro rosso occidentale nella regione di Revelstoke, nel sud-est della Columbia Britannica. (foto d'archivio) Foto: Radio-Canada/Camille Vernet

Nel suo libro, l'autrice discute anche dell'impatto della colonizzazione sulla conoscenza botanica delle Prime Nazioni. Con la colonizzazione abbiamo perso l’accesso alla terra e l’accesso a queste piante che facevano parte della nostra farmacopea Dice.

Come parte del suo studio e della pubblicazione di questo libro, Lee Joseph ha viaggiato, anche al Giardino Botanico di Montreal. Questo processo lo porta a voler rimanere umile.