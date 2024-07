Un’esplosione nel numero delle vittime del colpo di calore a causa della peggiore ondata di caldo degli ultimi 150 anni!

Tokyo ha registrato il maggior numero di casi di colpo di calore durante l’ondata di caldo estremo (EXH).

16/07/2024

L’estate in Giappone è particolarmente calda e molto umida nel 2024. Il clima dell'isola è molto caldo in estate, oltre al frequente arrivo di aria tropicale carica di molta umidità, soprattutto nel sud e nell'est del Paese. Non dobbiamo dimenticare che il Giappone è principalmente un paese montuoso, ma ha le sue città più grandi sul versante orientale, come Tokyo, Osaka e Hiroshima. Queste condizioni portano alla comparsa di valori elevati di sensazione termica, oltre ad un aumento della temperatura delle grandi città.

Quando la temperatura del bulbo umido supera i 29°C, il corpo umano perde la capacità di controllare il calore. In questi casi si consiglia di evitare qualsiasi tipo di esercizio, anche a persone in buone condizioni fisiche.

Di conseguenza, il numero di pazienti ricoverati in ospedale a causa di un colpo di calore è quadruplicato dalla settimana scorsa a domenica rispetto alla settimana precedente. Il Japan Times ha riferito che le temperature hanno raggiunto i 40 gradi Celsius in alcune città nel mezzo di un’intensa ondata di caldo, esacerbata dall’influenza dell’umidità ambientale. Questi dati sono stati forniti dalla Japan Fire and Disaster Management Agency.

Durante questo periodo, sono state 9.105 le persone che sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale per sospetto di stress termico in termini di retribuzione, quindi è più probabile che riceveranno maggiori informazioni dal periodo successivo all'ultimo anno. La Prefettura di Tokyo ha registrato 907 ricoveri ospedalieri a causa del colpo di calore. La Prefettura di Aichi (che comprende la città di Nagoya) si è classificata seconda con 763 casi. È interessante notare che da questo totale, La percentuale maggiore (39,7%) riguarda le persone trovate in casa, seguite da quelle trovate svenute per strada o sul marciapiede (20,6%).

La peggiore ondata di caldo da un secolo e mezzo

La verità è che l'ondata di caldo di quest'estate sta facendo la storia. Tokyo, la capitale del paese con una popolazione di 14 milioni di abitanti, ha registrato il giugno più caldo degli ultimi 150 anni. In questi giorni si prevede che alcuni temporali colpiscano la regione, il che potrebbe alleviare la gravità dell’ondata di caldo, ma i livelli di umidità rimarranno molto elevati. Infatti, Tokyo sta vivendo la stagione delle piogge più breve dal 1951.

Lo scorso giugno la temperatura nella capitale, colpita dalla più forte ondata di caldo dal 1875, ha superato i 35 gradi Celsius per cinque giorni consecutivi. A Isesaki, a nord-ovest di Tokyo, è stata registrata una temperatura record di 40,2 gradi Celsius, la temperatura più alta mai registrata a giugno in Giappone. Di fronte a questa situazione, il governo ha chiesto ai residenti di risparmiare elettricità e ha messo in guardia da ogni uso non necessario.

Allo stesso tempo, È stato riferito che è probabile che il numero di pazienti aumenterà nelle prossime settimane, il che graverà sugli ospedali. Per precauzione, il Centro per la ricerca avanzata in fisica medica e informatica del Nagoya Institute of Technology ha recentemente lanciato un sito Web che fornisce stime del numero di pazienti colpiti da colpi di calore negli ospedali di otto prefetture, tra cui Tokyo, Osaka, Aichi, Hokkaido e Hiroshima. Il mese prossimo verranno aggiunti altri due governatorati.

Alle alte temperature si aggiunge l’umidità.

Akimasa Hirata, professore di ingegneria meccanica e biomedica e direttore del centro di ricerca, ha dichiarato al Japan Times: Le stime aiuteranno gli ospedali a prepararsi, ad esempio prevedendo il numero di ambulanze necessarie.

L’utilizzo delle ambulanze e la necessità di posti letto aggiuntivi negli ospedali sono valori che vanno oltre la statistica e sono necessari per anticipare gli eventi. Che alla fine salva la vita di molte persone.

Distribuzione calcolata dell'aumento della temperatura sulle superfici del corpo umano esposte alla temperatura ambiente (35°C e 60%) per 90 minuti per giovani adulti (-65 anni) e anziani (-75 anni). Fonte: Istituto di tecnologia di Nagoya: Istituto di tecnologia di Nagoya

L’algoritmo si basa sui valori della temperatura del bulbo umido, che in qualche modo includono la temperatura dell’aria, la radiazione solare, l’umidità e i dati di 140.000 pazienti con ictus. L’anno scorso a Tokyo, tra giugno e settembre, 7.112 persone furono ricoverate in ospedale perché sospettate di un colpo di calore. Un record quinquennale che potrebbe essere superato. Di questi casi sospetti, 3.502 si sono verificati a luglio.

Secondo le statistiche dei vigili del fuoco di Tokyo, Il numero delle chiamate in ambulanza aumenta notevolmente quando la temperatura è compresa tra 25 e 35 gradi Celsius e l'umidità è compresa tra il 50% e l'80%. Nei casi più caldi si supera la barriera termica del bulbo umido di 29°C. Da questo momento si consiglia di interrompere l'attività fisica. Al di là di questa temperatura il pericolo è estremo e il rischio di colpo di calore aumenta notevolmente oltre le condizioni fisiche di una persona.