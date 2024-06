Il telescopio spaziale Hubble è stato portato fuori rotta

Il telescopio spaziale Hubble ha raggiunto un'età molto onorevole. Se è ancora attivo, gli arresti anomali verranno segnalati regolarmente. Ce n'è stato un altro a fine maggio. La NASA è sulla buona strada per recuperare l'osservatorio. La scienza, nel frattempo, è in pausa.

A 34 anni, di solito sei nel fiore degli anni. Per quanto riguarda il satellite o l'osservatorio spaziale, ci comportiamo come i nostri predecessori. Tuttavia, non è necessariamente il momento giusto per andare in pensione. Prova di ciò è Hubble, che è ancora operativo a più di tre decenni dal suo lancio. Tuttavia, la sua vecchiaia gli gioca sempre più brutti scherzi.

Lo abbiamo visto di recente con un malfunzionamento in uno dei tre giroscopi che funzionava ancora. dati di telemetria” sbagliato » si osservano e l'apparecchio passa automaticamente alla modalità operativa sicura. il problema, È stato rivelato il 24 maggioÈ stato in lavorazione Il 4 giugno.

Hubble può continuare a funzionare

Perdere questo giroscopio non sarebbe entusiasmante per Hubble. Nel peggiore dei casi ne potrebbe bastare uno solo per un telescopio spaziale. Da qui il commento ottimista dell'Agenzia spaziale americana (NASA), che stima che il venerabile osservatorio rimarrà attivo durante il decennio in corso, e forse anche nel prossimo.

Il giroscopio è un dispositivo essenziale per una macchina come Hubble: permette di determinare in quale direzione sta puntando il telescopio. Può anche aiutare a calcolare la velocità con cui ruota. Durante l'ultima missione di manutenzione su Hubble, sono stati installati sei giroscopi per prolungarne la vita.

Con il tempo, purtroppo, i malfunzionamenti si sono accumulati. Tre di essi sono fuori servizio e i restanti tre riscontrano occasionalmente anomalie. Un problema simile è stato segnalato nel dicembre 2023 dalla NASA. È probabile che questo tipo di incidenti si ripetano nei prossimi mesi, forse con una frequenza sempre più evidente.

Il telescopio spaziale Hubble richiede almeno un giroscopio per rimanere operativo. // fonte : NASA

Non si sono verificate interferenze con il sito dal 2009 e le correzioni vengono ora apportate da remoto, con modifiche al software. Tuttavia, si stanno prendendo in considerazione piani per assistere Hubble. Si parlava di creare una missione per aumentare leggermente l'altezza dell'osservatorio. Questo è possibile Accadrà nel 2025.

A parte il malfunzionamento di uno dei tre giroscopi, la NASA riferisce che tutto il resto funziona bene: gli strumenti funzionano e il telescopio è stabile. L'agenzia spaziale statunitense dovrebbe fornire molto presto un nuovo aggiornamento sullo stato. Nel frattempo, c'è sempre James Webb a mantenere viva la scienza.

James Webb, che inizierà le operazioni nell'estate del 2022, è il principale successore di Hubble. Come questo, funziona sia con la luce visibile che con i raggi infrarossi. Ha anche capacità più estese: dove Hubble copre solo il vicino infrarosso, James Webb interviene anche nel medio infrarosso.

Ma Hubble ha ancora un vantaggio che il telescopio spaziale James Webb non ha: l’osservazione ultravioletta.

