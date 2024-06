Un miliardario annulla il suo viaggio attorno alla Luna a bordo di una navicella spaziale

Il progetto DearMoon, un ambizioso programma volto a inviare un miliardario giapponese e altri dieci membri dell'equipaggio in un viaggio intorno alla luna sul veicolo Starship di SpaceX, è stato improvvisamente cancellato venerdì, ma perché?

Una missione promettente

Annunciato nel 2018 da Yusaku MaezawaIl progetto DearMoon è stato il primo del suo genere al mondo: un volo con equipaggio attorno alla Luna utilizzando la navicella spaziale SpaceX. Questo progetto mira a fare la storia portando artisti e creativi intorno alla luna.

Maezawa, il miliardario e fondatore di Zozotown, ha deciso di non vivere questa esperienza da solo e ha organizzato un concorso per scegliere gli altri dieci membri della ciurma. Il progetto non solo promette un’avventura umana e artistica unica, ma mette anche in risalto le capacità tecniche della navicella spaziale.

Sfide di sviluppo

Tuttavia, come molti importanti progetti spaziali, DearMoon ha avuto difficoltà Grandi ritardi. Quando Maezawa accettò la missione, il lancio sarebbe dovuto avvenire entro la fine del 2023. Tuttavia, lo sviluppo della navicella spaziale richiese più tempo del previsto. Il primo volo di prova del veicolo non avrà luogo prima dell'aprile 2023, ben oltre il programma iniziale.

Sebbene sia all’orizzonte un quarto volo di prova a giugno, ciò rimane vero Molti passi da fare Per rendere il veicolo spaziale pronto per il volo umano, come il volo spaziale controllato, il rifornimento spaziale e i test di abitabilità.

Annulla Cara Luna

In dichiarazione Sul sito del social network Ha spiegato Maezawa Incertezza sulla data di lancio di Starship stava rendendo difficile la pianificazione futura e che si sentiva in colpa per aver fatto aspettare ancora i membri dell'equipaggio. Si è anche scusato con coloro che aspettavano con ansia questo progetto.

Forse questa decisione viene anche da A Domanda sui soldi. Quando fu annunciato DearMoon, la fortuna di Maezawa era stimata intorno ai 3 miliardi di dollari. Oggi, però, vale la metà. Inoltre, le apparenti tensioni tra Maezawa ed Elon Musk potrebbero aver avuto un ruolo. Musk in realtà ha smesso di seguire Maezawa su X all’inizio di quest’anno, un possibile segno di una spaccatura tra i due partiti.

Implicazioni e priorità per SpaceX

Tuttavia, l’annullamento della missione DearMoon potrebbe avere conseguenze positive per le priorità di SpaceX. Ricordiamo che la NASA ha selezionato la navicella spaziale come lander lunare nel 2019 per il suo programma Artemis. Questo contratto, del valore di 2,9 miliardi di dollari, ha consentito inoltre a SpaceX di finanziare parte dello sviluppo del veicolo spaziale. Con la cancellazione di DearMoon, SpaceX ora può fare proprio questo E concentrare i propri sforzi su questo programma cruciale.

In breve, la cancellazione di DearMoon illustra le sfide inerenti all’esplorazione spaziale privata. Tuttavia, consente a SpaceX di reindirizzare le proprie risorse verso importanti obiettivi strategici, continuando a sviluppare e implementare tecnologie all’avanguardia necessarie per le missioni future.