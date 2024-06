Il lago che si trasforma nel deserto della nuova Terra

Immagine del Lago d'Aral scattata da un astronauta dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS-ISS) il 17 ottobre 2024. NASA

Francisco Martin Leon Meteorite della Spagna 04/06/2024 ore 14:00 4 minuti

Astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS-ISS) Questa foto del Lago d'Aral è stata scattata mentre era in orbita sopra il Kazakistan.

Il Lago d'Aral è divorato da un nuovo deserto

Questo “mare” è in realtà un lago interno, Si trova lungo il confine tra Kazakistan e Uzbekistan ed è alimentato dai fiumi Amu Darya e Syrdarya.

Negli ultimi sessant’anni, Il lago ha visto un rapido declino della sua superficie a causa della deviazione dei suoi due fiumi per l'irrigazione delle colture. Al suo apice, il Lago d'Aral copriva quasi l'intera immagine di questa immagine.

La sua superficie è notevolmente ridotta

In precedenza, il Lago d'Aral era il quarto lago più grande del mondo per superficie. Ma dagli anni '60 la sua superficie si è ridotta a ca 10% dalla sua superficie originaria. La desertificazione può essere vista nel sud-est, dove il letto asciutto del lago si è trasformato nel deserto di Aralkum.

Questa zona è uno dei deserti più giovani del mondo Si estende su una superficie di 62mila chilometri quadrati. Le dune di sabbia, formate dai venti che soffiano sul paesaggio arido, appaiono nella parte centrale inferiore dell'immagine. Oltre alle dune di sabbia, Il rapido prosciugamento del lago d'Aral ha causato tempeste di sabbia e polvere Che influisce sulla qualità dell’aria locale.

Immagini dal mondo rilasciate da Aral il 1 giugno 2000 e successivamente, e il 1 giugno 2024, contemporaneamente, utilizzando il satellite Terra della NASA, che monitora l'estensione dell'acqua fino al nuovo deserto nella regione. NASA

Nella lingua turca locale, la parola “Aral” si traduce in “isola”, in riferimento al passato del Lago d'Aral come un grande lago con più di 1.100 isole. La Riserva Naturale Parsa-Kelmes si trova su una di queste antiche isole, tra i resti del Lago d'Aral settentrionale e del Lago d'Aral meridionale. La riserva ospita centinaia di specie animali e vegetali. Nell'ambito di un progetto USAID per ripristinare l'ecosistema locale e fermare la siccità, vengono piantati arbusti di saxaul nero (Haloxylon aphyllum) per aiutare a ripristinare le popolazioni di piante e animali locali. Mitiga inoltre gli effetti delle tempeste di polvere aiutando a mantenere il terreno in posizione.

L'immagine dell'astronauta ISS070-E-4509 è stata scattata il 17 ottobre 2023 con una fotocamera digitale Nikon D5 con una lunghezza focale di 58 mm. È fornito dalla Stazione Spaziale Internazionale Crew Earth Observation Facility e dall'Unità di scienze della Terra e telerilevamento del Johnson Space Center. La foto è stata scattata da un membro dell'equipaggio dell'Expedition 70 ed è una didascalia di Kadan Cummings, Jacobs e il contratto JETS II della NASA-JSC.