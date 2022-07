Marina Vyazowska dell’EPFL e Hugo Dominelle Cobain dell’UNIGE ricevono la medaglia Fields – rts.ch

La professoressa Marina Vyazowska dell’EPFL e il professor Hugo Dominelle Cobain dell’Università di Ginevra (UNIGE) hanno ricevuto la medaglia Fields. Questa distinzione è considerata il Premio Nobel per la Matematica.

La Medaglia Fields viene assegnata ogni quattro anni alla Conferenza Internazionale dei Matematici. È stato presentato martedì a Helsinki ai vincitori all’apertura della conferenza. Gli altri due vincitori di questo premio quadriennale, che equivale al “Nobel in Mathematics”, sono il ricercatore statunitense John Huh e il britannico James Maynard. La medaglia celebra le “scoperte eccezionali” di ricercatori di età inferiore ai 40 anni.

Marina Vyazovska, 37 anni, titolare della cattedra di aritmetica all’EPFL, dopo Maryam Mirzakhani nel 2014, è la seconda donna ad aver ricevuto un prestigioso riconoscimento tra gli oltre 60 matematici finora premiati.

La Medaglia Fields onora la decisione di un giovane professore, specializzato in teoria dei numeri, sul problema dell’impilamento delle sfere nelle dimensioni 8a e 24. La questione dell’impilamento ottimale delle sfere con lo spazio più basso tra di loro, come una piramide di arance. ha occupato i matematici per più di quattro secoli.

Professore ordinario a 33 anni

Il ricercatore ha spiegato che nelle dimensioni 8 e 24, le pile di palline sono notevolmente simmetriche, seguendo griglie chiamate rispettivamente griglia E8 e griglia Leech. La sua prova di 23 pagine è stata pubblicata nel 2016 e gli è valsa riconoscimenti dalla comunità atletica e numerosi premi prestigiosi, ha affermato l’EPFL in una nota.

La carriera del giovane matematico, nato a Kiev, in Ucraina nel 1984, è stata precoce e appassionata. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev, ha conseguito il master in Germania, presso l’Università di Kaiserslautern (2007), prima di iscriversi all’Università di Bonn. Lì ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2013.

Diventata nel frattempo madre, nel dicembre 2016 ha scelto di iscriversi all’EPFL come Assistant Professor. Appena un anno dopo, a soli 33 anni, fu nominata professore ordinario.

esperto di quote

Sotto i riflettori anche Hugo Dominelle Coppin, 36 anni, Professore emerito presso il Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze dell’Università di Ginevra (UNIGE) e professore a tempo indeterminato all’Institut d’Etudes Scientifiques de Université Paris-Sarcle.

Il lavoro di Hugo Dominelle Cobain si concentra sul ramo matematico della fisica statistica. Studia le transizioni di fase – cambiamenti improvvisi nelle proprietà di una sostanza, come il passaggio da uno stato gassoso a uno stato liquido dell’acqua – usando la teoria della probabilità.

Nato nel 1985 a Chatenay-Malabre (F), Hugo Dominelle Cobain è cresciuto nella regione di Parigi. Nel 2005 è entrato a far parte dell’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Agrigi in Matematica e un master in Probabilità e Statistica presso l’Università di Paris-Saclay, è entrato in UNIGE nel 2008 per completare la sua tesi di dottorato nel 2011, sotto la supervisione del professor Stanislav Smirnov. Medaglia nel 2010.

Professore ordinario a 29

L’UNIGE lo ha nominato Professore nel 2013 e poi Professore Ordinario nel 2014, a soli 29 anni. Allo stesso tempo, è entrato a far parte del Graduate Institute of Sciences di Boris sur Yvette (Parigi) nel 2016. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’European Mathematical Society Prize e il New Horizons Prize in Mathematics della Fondation Breakthrough.

Questa è la quarta volta che un professore o un ex studente UNIGE riceve la Medaglia Fields, dopo Vaughan Jones nel 1990, Stanislas Smirnov nel 2010 e Martin Herer nel 2014.

Creata dal matematico canadese John Charles Fields (1863-1932), la Medaglia Fields viene assegnata ogni quattro anni dal 1936, con un massimo di quattro vincitori per edizione. Può essere somministrato solo a persone di età inferiore ai 40 anni. Ogni vincitore riceve una medaglia e 15.000 dollari canadesi.

