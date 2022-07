Cristalli senza precedenti trovati nella polvere di meteorite

La superficie di un oggetto spaziale che entra nell’atmosfera terrestre è soggetta a pressioni e temperature elevate. Il flusso d’aria strappa minuscole goccioline della meteora in una nuvola di polvere. È possibile produrre nuovi materiali in queste condizioni? Questa polvere di solito si dissipa senza lasciare traccia, ma non sempre. Un team di ricercatori ha annunciato di aver isolato nuovi cristalli di carbonio intrappolati nella polvere di meteorite generata durante l’evento di Chelyabinsk.

polvere di meteoriti

Il 15 febbraio 2013, un asteroide di diciotto metri di diametro ha diviso l’atmosfera terrestre per più di 66000 km/h. Fortunatamente, la meteora è esplosa intorno 23,3 km sopra la città di Chelyabinsk nella Russia meridionale, generando un enorme lampo di luce seguito da un boom sonoro. L’evento causerà comunque il ferimento di oltre 1.200 persone sul tetto, principalmente a causa di vetri rotti.

Di solito, i meteoriti producono una piccola quantità di polvere quando bruciano. Questi minuscoli granelli spesso finiscono per dissiparsi nell’atmosfera o mescolarsi con il suolo terrestre, impedendo agli scienziati di trovarli. Tuttavia, l’esplosione del meteorite di Chelyabinsk è stata un’eccezione.

Dopo questo evento, era già rimasta un’enorme colonna di polvere Sospeso nell’atmosfera per più di quattro giorni prima che finalmente piova sulla superficie della terra. Strati di neve sono caduti prima e poco dopo l’evento, quindi hanno intrappolato molti di questi campioni di polvere e li hanno trattenuti abbastanza a lungo da consentire ai ricercatori di recuperarli. In un nuovo studio, i ricercatori hanno analizzato alcuni piccoli frammenti di roccia.

Nuovi cristalli di carbonio

Poi i ricercatori hanno scoperto i contorni di Un nuovo tipo di cristallo al microscopio standard. Dopo aver analizzato la polvere con microscopi elettronici più potenti, il team ha isolato molti di questi cristalli, consentendo alla fine un esame più dettagliato.

in Giornale fisico europeo AltroI ricercatori hanno spiegato che i nuovi cristalli sono in mostra. Caratteristiche morfologiche uniche Sotto forma di gusci semisferici e aste esagonali.

Ulteriori analisi utilizzando i raggi X hanno mostrato che i cristalli sono composti da strati di grafite, una forma di carbonio composta da strati di atomi sovrapposti, che circondano un “nucleo cristallino”. Quest’ultimo può essere costituito da Buckminsterfullerene (una molecola di carbonio a forma di pallone da calcio). Può anche essere poliesaciclottadecano (C18H12), una molecola composta da carbonio e idrogeno.

Il team di ricerca sospettava anche che questi cristalli si formassero Condizioni di alta temperatura e alta pressione Creato da una rottura di un meteorite. In futuro, più campioni di polvere di meteoriti provenienti da altre rocce spaziali potrebbero dirci se questi cristalli sono un sottoprodotto comune delle rotture di meteoriti. Al contrario, può anche essere unico per l’esplosione della meteora di Chelyabinsk.