Un meteorite colpisce una casa nel New Jersey: la scoperta rivela l’origine da un antico asteroide ricco di acqua salata

Quella che inizialmente sembrava una rara caduta di meteorite si è trasformata in una scoperta di grande interesse per la comunità scientifica. Dopo l’impatto di un frammento spaziale su un’abitazione nel New Jersey, le analisi condotte nel corso di due anni hanno rivelato che il corpo celeste proveniva da un antico asteroide contenente tracce di acqua salata. Il ritrovamento potrebbe contribuire a comprendere meglio l’evoluzione del Sistema Solare e i processi chimici che hanno favorito la comparsa della vita.

Il meteorite ha attraversato i cieli di New York prima dell’impatto

Un piccolo asteroide aveva attraversato il cielo sopra l’area di New York, attirando l’attenzione di numerosi osservatori. In quel momento, la NASA aveva ritenuto che il corpo celeste non sarebbe sopravvissuto all’ingresso nell’atmosfera terrestre, prevedendo una completa vaporizzazione prima di raggiungere il suolo.

Pochi minuti dopo, però, un forte boato ha scosso un’abitazione a Hillsborough, nel New Jersey. Un frammento del meteorite era precipitato direttamente nella camera da letto di una coppia, smentendo le previsioni iniziali.

I danni all’abitazione e il recupero dei frammenti

Nell’incidente nessuno è rimasto ferito. In casa si trovava soltanto il proprietario, impegnato a lavorare nel proprio studio. Dopo aver sentito l’esplosione, ha controllato l’abitazione e, aprendo la porta della camera da letto, si è trovato davanti a una scena insolita.

Dal soffitto filtrava acqua, l’aria era impregnata di un intenso odore di zolfo e uova marce e l’intera stanza era ricoperta da una sottile polvere nera. Sul letto erano sparsi diversi frammenti del meteorite.

L’uomo ha raccontato in seguito di essere stato particolarmente fortunato a non trovarsi nella stanza al momento dell’impatto.

Secondo le stime degli esperti, l’asteroide aveva una massa di circa 52 chilogrammi prima di entrare nell’atmosfera terrestre. Gran parte del materiale si è disintegrata durante la discesa, mentre viaggiava a oltre cinquemila chilometri orari, ma una parte è riuscita a raggiungere la superficie.

L’analisi scientifica rivela un reperto di 4,5 miliardi di anni

I proprietari dell’abitazione hanno conservato con cura i frammenti recuperati. Dopo un primo tentativo, senza successo, di ottenere assistenza dalle autorità, hanno contattato l’astronomo Mike Hankey dell’American Meteor Society, al quale hanno affidato il materiale.

Dopo due anni di studi, i risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Science Advances. Le analisi hanno identificato il meteorite come una condrite carboniosa di tipo CM, una delle categorie più antiche e primitive di rocce spaziali.

Si tratta di un campione rimasto sostanzialmente inalterato dalla formazione del Sistema Solare, con un’età stimata di circa 4,5 miliardi di anni.

Le tracce di antiche sacche di acqua salata

L’aspetto che ha maggiormente colpito i ricercatori riguarda la presenza di minuscole sacche ricche di sali minerali e acqua.

Secondo gli studiosi, questi depositi si sarebbero formati in prossimità della superficie dell’asteroide originario, dove l’evaporazione dell’acqua liquida avrebbe progressivamente concentrato i sali. In pratica, in un passato remotissimo, all’interno di quel corpo celeste sarebbe esistita una salamoia, una soluzione di acqua e sale simile a quella che si forma nei bacini marini durante l’evaporazione.

Un fenomeno di questo tipo non era mai stato osservato in una condrite carboniosa.

Molecole organiche e nuove ipotesi sull’origine della vita

All’interno delle antiche salamoie fossilizzate, gli scienziati hanno individuato aminoacidi e altre molecole organiche complesse.

Gli esperti spiegano che un ambiente ricco di sali rappresenta condizioni particolarmente favorevoli per numerose reazioni chimiche. Le elevate concentrazioni saline possono mantenere il fosfato in soluzione e facilitare le interazioni tra sostanze organiche e minerali, contribuendo alla formazione dei mattoni chimici fondamentali per lo sviluppo della vita.

Uno dei ricercatori ha definito il ritrovamento un’opportunità eccezionale, sottolineando come la natura abbia consegnato agli studiosi un campione di asteroide di straordinario valore direttamente sulla soglia di casa.

Una scoperta che amplia la conoscenza del cosmo

La ricerca apre nuovi scenari nello studio dell’evoluzione del Sistema Solare e dei processi chimici avvenuti sui corpi celesti primitivi. La presenza di acqua salata e molecole organiche in un asteroide così antico rafforza l’ipotesi che ambienti favorevoli allo sviluppo dei precursori della vita possano essersi formati anche lontano dalla Terra, offrendo nuove prospettive sulla storia del nostro universo.