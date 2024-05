Il ribelle Prince of Persia è stato ritardato per evitare la concorrenza in Hades 2

Il prossimo roguelite 2D The Rogue Prince of Persia è stato posticipato rispetto alla data di uscita del 14 maggio 2024 per evitare la concorrenza con Hades 2, che è stato rilasciato su Steam Early Access il 6 maggio.

Lo sviluppatore Evil Empire ha annunciato il ritardo x/twitter Ma ha sottolineato che ciò non spingerà ulteriormente il gioco. Anche se non rivelerà una data di uscita specifica fino al 13 maggio, Evil Empire ha detto che sarà comunque nel maggio 2024.

“Vedere tutti e la loro mamma giocare [Hades 2] “(Incluso l'intero team e le loro madri), abbiamo deciso di lasciare che le persone si divertissero prima di lanciare The Rogue Prince of Persia”, ha detto lo sviluppatore.

Rogue Prince of Persia – Schermate di anteprima

“Anche se abbiamo completa fiducia in The Rogue Prince of Persia, non capita tutti i giorni che un gioco dello stesso genere del tuo, che è uno dei giochi più attesi del 2024, venga rilasciato in Early Access una settimana prima della data prevista.” essere rilasciato. Fai lo stesso.

“Non siamo abbastanza orgogliosi da ignorare le implicazioni e crediamo davvero che questo breve ritardo sia la decisione migliore per noi e per il nostro volo ad accesso anticipato”.

Evil Empire ha detto che continuerà a migliorare il gioco nel frattempo aggiungendo “cose ​​più interessanti” e rimuovendo bug, ma ha detto che capisce che il ritardo è ancora frustrante. “Possiamo solo alzare la mano e scusarci e sperare che tu capisca”, ha detto lo sviluppatore. “Sarà valsa la pena aspettare.”

Hades 2 si è sicuramente dimostrato popolare su Steam nonostante fosse solo in accesso anticipato, con il numero di giocatori simultanei nel gioco originale raddoppiato in un solo giorno. Come sequel del roguelite a tema mitologico greco acclamato dalla critica, Hades 2 riporta i giocatori in quel mondo dove incontrano personaggi leggendari come Ulisse, Nemesis e Dora attraverso una combinazione di narrazione, gameplay e dungeon crawling.

Ryan Dinsdale è un reporter freelance presso IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.