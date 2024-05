Vinci un buono Arnotts da 1.000 €

Il Pitch '24 è aperto alle candidature per nuove e promettenti imprese irlandesi.

La tua attività ha ciò che serve?

Fu lanciato Brown Thomas Arnotts Passo '24un'iniziativa con un premio straordinario che potrebbe significare un'enorme differenza per una start-up irlandese.

Stadio Arnott '24 Chiede alle imprese irlandesi locali di offrire un'opportunità di vendita al dettaglio presso Arnotts, sia in negozio che online, durante il periodo più trafficato dell'anno.

L'azienda vincitrice riceverà un fondo per lo sviluppo aziendale del valore di 10.000 euro.

Passo '23 “La nostra esperienza con il tiro 23 è stata un sogno diventato realtà”, affermano i vincitori di KALO.

“Essere riconosciuti da un rivenditore iconico così presto nel nostro percorso aziendale è stato un enorme stimolo per noi, e ora essere nominati vincitori della promozione è assolutamente surreale!”

Chi può presentare domanda?

Diamo il benvenuto a candidature da una vasta gamma di start-up, piccole imprese, designer, produttori e imprenditori irlandesi con sede ovunque in Irlanda.

Lavori nel campo della moda, della bellezza, della gioielleria, dello stile di vita, dell'alimentazione e della nutrizione, del mainstreaming o della tecnologia?

Se è così, puoi candidarti Passo '24.

Come funziona il processo di candidatura?

Tutte le iscrizioni devono già avere un prodotto o una gamma sviluppata o avere un'offerta di servizi definita.

Le candidature verranno esaminate e selezionate Cinque finalisti Da una giuria di esperti di Brown Thomas Arnott.

Ciò include il direttore creativo e marketing, Ciara Creeley

Responsabile acquisti domestici e stile di vita, Catriona McGovern

Donen Behrens, vicedirettore generale di Arnotts.

I cinque finalisti saranno indirizzati a una serie di workshop di tutoraggio e sviluppo da parte della giuria.

Avranno un'opportunità unica di fare vendita al dettaglio in negozio e online durante il mercatino di Natale di Arnotts, uno dei periodi commerciali più impegnativi dell'anno nel settore della vendita al dettaglio.

Il vincitore finale del concorso sarà rivelato nel gennaio 2025.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro la mezzanotte del 26sì Maggio 2024 e le società dovranno avere sede in Irlanda.

Per ulteriori informazioni su come presentare domanda per Pitch '24 e sui criteri di ammissibilità, visitare: pitch.arnotts.ie

Ciara Creeley, Direttore creativo e marketing di Braun Thomas Arnotts, afferma:“Siamo lieti di iniziare il quarto anno di questo concorso con grande anticipazione.

“L’anno scorso abbiamo assistito all’energia e all’innovazione di centinaia di partecipanti, mettendo in mostra l’incredibile talento e creatività di imprenditori, innovatori, produttori e designer a livello nazionale”.