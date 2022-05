DEVONthink To Go 3.5 offre un nuovo editor di testo, un nuovo layout per iPad e altro ancora

DEVONthink To Go, la popolare app per la gestione di dati e file, ha un nuovo grande aggiornamento disponibile per il download completo di un nuovo editor di testo con supporto per testo normale e RTF, nonché un layout a tre colonne che rende la navigazione sul iPad un gioco da ragazzi.

Il nuovo aggiornamento DEVONthink To Go 3.5 è disponibile per il download all’indirizzo App Store Ora, con il nuovo editor di testo come aggiunta principale. Il nuovo editor WYSIWYG Markdown, preso in prestito da DEVONthink per Mac, si unisce a un editor generalmente aggiornato che supporta cose come Apple Pencil e Apple scansione su testo Proprietà. La personalizzazione è offerta anche tramite il supporto CSS personalizzato.