Masahiro Sakurai ha recentemente incontrato HAL Lab

Anche se Masahiro Sakurai è ora in fase di completamento Smash Bros. UltimoSembra che potrebbe non rallentare a breve.

tra un po’ Aggiornamento sui socialIl regista della serie Smash Bros. ha rivelato. All-Star How di Nintendo ha recentemente avuto un incontro online con il suo ex datore di lavoro, HAL Lab. Non aveva necessariamente bisogno di pubblicizzarlo, ma lo ha fatto, il che ha già portato ad alcune speculazioni online.

Come già saprai, Sakurai ha iniziato la sua carriera in HAL ed è lì da oltre un decennio, lavorando su titoli come Kirby Dreamland per game boy e Il volo di Kirby per GameCube.

Non è chiaro di cosa si trattasse esattamente, ma anche se ha lasciato l’azienda da tempo, dice che il legame tra lui e il team di HAL è ancora molto stretto. Attualmente Hull Lab Festeggiamo il 30° anniversario di KirbyE Sakurai sembra essere il creatore del gioco del puff rosa.

Alla fine dell’anno scorso, Sakurai ha detto ai fan che lo era Forse è meglio dimenticarsene per un po’, perché qualsiasi altra cosa in corso (in termini di sviluppo del gioco) richiederà del tempo. Recentemente, nel marzo di quest’anno, ha vinto Premio per il creatore più prezioso del Giappone.

Con il completamento di Super Smash Bros. Ultimate Ora, su cosa vorresti vedere Sakurai al lavoro se decidesse di sviluppare un nuovo gioco? Lascia i tuoi pensieri qui sotto.