Londra, Regno Unito – 26 maggio 2022 – Samsung Electronics UK Ltd. Oggi ho annunciato uno sconto impressionante del 10% sull’acquisto di un TV, un proiettore, un altoparlante o un altoparlante della torre sonora Samsung del 2021 o 2022 tra 25y maggio e 7y Giugno1 su Samsung.com.

L’offerta include la Smart TV Samsung QN90A Neo QLED 4K HDR di Samsung. Offre luci ultra-focalizzate, neri epici e un’immagine cristallina. Basata su Quantum Dot, la tecnologia Quantum Matrix di Samsung offre la migliore esperienza di visualizzazione 4K mai vista, disponibile nelle dimensioni dello schermo da 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ e 98″.

Se la versatilità è il tuo stile, l’ultimo proiettore Freestyle di Samsung è compatto e meticolosamente progettato per improvvisare il tuo schermo ovunque tu vada. Confezionato in modo potente, viene integrato con la piattaforma Samsung Smart TV più venduta2, ma funziona anche come altoparlante intelligente e dispositivo di illuminazione ambientale. La bici Freestyle è leggera (con un peso di soli 830 g) e facile da trasportare, così gli utenti possono godersi i momenti sul grande schermo in movimento.

Le soundbar Samsung offrono una tecnologia che crea un’esperienza audio 3D più coinvolgente. Gli altoparlanti Samsung serie Q e serie S funzionano con tutti gli altoparlanti dei televisori Samsung3, compresi gli altoparlanti del canale superiore, per un suono potente senza precedenti. Acquista la soundbar ultra sottile HW-S800B, dotata di tecnologia Dolby Atmos e DTS:X per un suono surround coinvolgente, bassi impressionanti e un design assoluto.

Che tu sia un appassionato di film, un giocatore o un audiofilo, Samsung ha tutto lo schermo e gli altoparlanti di cui hai bisogno.