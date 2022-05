Il trailer di un alieno creato dai fan in Unreal Engine 5 accende immagini di gioco di nuova generazione

L’utente di YouTube Enfant Terrible ha rilasciato un file puleggia composita Cosa pensano di nuovo? alieno il gioco in esso Motore irreale 5 Può sembrare e sembra bello (forse troppo pulito).

Il filmato è stato combinato da diverse bobine e progetti di artisti diversi. Sebbene non tutto sia realizzato in Unreal Engine 5, offre un’idea allettante di ciò che possiamo sperare in un gioco Alien di nuova generazione, se uno dovesse essere in fase di sviluppo in qualsiasi momento.

Il trailer ti vede camminare per i corridoi della navicella spaziale e l’ansia cresce quando le cose iniziano ad andare storte. Lei ha sentimenti 2014 Alieno: solitudinee si conclude con Elaine Ripley che rivela alla fine, sembra tutto più realistico rispetto a Adattata la serie digitale di 7 episodi Dal gioco (che potete vedere al link).

Unreal Engine 5 è stato ufficialmente rilasciato per l’uso in produzione il 5 aprile 2022. Ma anche prima è stato utilizzato da alcuni sviluppatori selezionati come prove epiche per il motore. Ecco alcuni trailer e demo realizzati in Unreal Engine 5.

Sappiamo che un il nuovo lo strigo Gioco In UE5, così come in successivo Cavaliere della tomba Gioco.

Speriamo che il gioco rilasciato in Unreal Engine 5 sia buono come è stato promosso. Del poco che sappiamo finora, Leggenda Nera: Wukong Sembra sicuramente più promettente. E no, non promettiamo È un gioco elettronico In questo.

