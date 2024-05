L'Indonesia propone di ridurre di un terzo i pagamenti per un progetto congiunto di aerei da caccia con la Corea

L'Indonesia ha proposto di tagliare i suoi pagamenti per un progetto congiunto di sviluppo di aerei da caccia con la Corea del Sud a circa un terzo dell'importo originale, hanno detto lunedì fonti, tra le preoccupazioni per i ritardi nei pagamenti.

Hanno affermato che l’Indonesia ha recentemente proposto di pagare solo 600 miliardi di won (440,8 milioni di dollari) in totale per il progetto KF-21, dopo aver inizialmente accettato di pagare circa il 20% del programma da 8,1 trilioni di won lanciato nel 2015 per costruire l’avanzato e più veloce della vita. combattente. Suono entro il 2015. 2026.

Giakarta aveva inizialmente accettato di pagare un prototipo e i trasferimenti di tecnologia, e di produrre 48 unità in Indonesia, ma secondo quanto riferito ha proposto di ridurre il pagamento per un minor numero di trasferimenti di tecnologia.

Finora ha contribuito al progetto con circa 300 miliardi di won e non ha rispettato le scadenze di pagamento, sollevando dubbi sul suo impegno.

È noto che l’Indonesia ha chiesto alla Corea alla fine dello scorso anno di rinviare il pagamento dei costi del progetto fino al 2034, ma Seoul ha mantenuto la sua posizione secondo cui il pagamento dovrebbe essere effettuato entro la scadenza per lo sviluppo del 2026.

Un funzionario governativo ha affermato che sono in corso consultazioni con l'Indonesia, aggiungendo che il governo non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta. (Yonhap)