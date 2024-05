“montagna. Il Fuji Convenience Store si scusa per il cattivo comportamento dei turisti e aggiunge segnaletica multilingue – SoraNews24 – Japan News

Lawson sta valutando la possibilità di aggiungere personale di sicurezza privato a un'attrazione turistica inaspettata.

Più popolare di recente Monte Fuji Anche l'area di visualizzazione è una delle più inaspettate: il parcheggio di un minimarket in una città Fujikawaguchiko, prefettura di Yamanashi. Fujikawaguchiko, una città di meno di 30.000 abitanti, non ha molti grattacieli, e i viaggiatori e gli appassionati di fotografia hanno notato il modo attraente in cui il Monte Fuji appare visivamente da dietro una filiale locale della catena di minimarket Lawson.

Tuttavia, nonostante la sua vista attraente, questo sito non è stato concepito come attrazione turistica. Per ottenere il miglior angolo di visione, grandi folle venuti per guardare e scattare foto si sono radunate dall'altra parte della strada rispetto a Lawson, nella proprietà privata di fronte allo studio del dentista. A ciò si aggiungono i turisti che camminano avanti e indietro dall'altra parte della strada, l'aumento dei rifiuti, il fumo passivo e L'arrivo improvviso dei turisti è diventato un problema per la città e i suoi abitanti.

Per tutta risposta, a fine aprile, si è deciso di installare delle barriere nere opache tra lo studio del dentista e la strada, in modo da bloccare la vista del Monte Fuji. Ora, la stessa Lawson ha rilasciato una dichiarazione sulla situazione, pubblicata domenica sul suo sito ufficiale, in cui si legge:

Vorremmo scusarci sinceramente con i residenti locali, i clienti dei negozi e molti altri che sono stati disturbati e disturbati dalla trasformazione delle filiali Lawson Fujikawaguchiko-ekimae e Fujikawaguchiko-Yakubamae in famose location fotografiche sul Monte Fuji. Al fine di rafforzare le misure di sicurezza, abbiamo già inviato personale dalla sede centrale di Lawson alla filiale di Fujikawaguchiko-Ekimae e, a partire da [May 4] Abbiamo affisso cartelli in più lingue che indicano che è vietato attraversare la strada davanti al negozio. Prevediamo inoltre di installare quanto prima segnali di avvertimento multilingue che indichino che è pericoloso scattare foto stando in piedi nel parcheggio o in strada e che è vietato gettare rifiuti. Al fine di prevenire incidenti, dopo aver consultato il dipartimento di polizia locale e il governo, stiamo anche valutando la possibilità di nominare personale di sicurezza speciale sul posto. Abbiamo in programma di installare segnali simili anche a Lawson Fujikawaguchiko-Yakobamai. Continueremo a consultarci e coordinarci con le autorità locali e la polizia al fine di adottare le misure necessarie per preservare l'ambiente di vita dei residenti locali e la sicurezza dei nostri clienti. grazie per la comprensione.

Essendo il simbolo più riconoscibile del Giappone, il Monte Fuji attirerà sempre l'attenzione e le dimensioni della montagna fanno sì che possa essere visto da innumerevoli punti panoramici nelle aree circostanti. A seconda dell'angolazione da cui viene osservata e del paesaggio circostante, una montagna può assumere un'atmosfera diversa, soprattutto se abbinata a punti di riferimento che la incorniciano artisticamente o includono qualche altro aspetto della vita in Giappone. Pertanto, probabilmente è solo questione di tempo prima che un altro posto diventi il ​​prossimo posto alla moda per scattare foto del Monte Fuji, ma si spera che quando ciò accadrà, coloro che verranno a scattare foto saranno più rispettosi delle persone che vivono nella comunità. da prima di 15 minuti di… fama Fuji.

