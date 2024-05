La star della AEW Adam Copeland ricorda di aver lavorato al WWE Performance Center durante la pandemia

John Lambarski/Getty Images

Il ritorno di Adam Copeland alla WWE nel 2020 è stato rovinato dalla pandemia COVID-19, che ha portato a spettacoli non confezionati e altre restrizioni al wrestling professionistico. “all'ultimo”Podcast della città della deviazione“Il campione TNT ha parlato con il campione mondiale AEW dei limiti di quell’epoca.

“È stato molto più personale e mi è piaciuto molto quell'aspetto della pandemia”, ha detto Copeland, cercando un pezzo di lato positivo nei giorni cupi del virus. “Non odiavo il wrestling davanti a nessuno, ma mi piaceva molto fare i promo: li chiamo monologhi.” La Hall of Famer della WWE e Strickland hanno paragonato i promo vuoti ai videoregistratori che gli attori spesso registrano per le audizioni. Secondo Copeland, è stato il primo promo dal vivo dell'era della pandemia per la programmazione della WWE, che è stato registrato al WWE Performance Center, e ha deciso di infrangere la regola della WWE di non rivolgersi alla telecamera, poiché riteneva che il trattamento dello spazio vuoto sembrasse non autentico.

“È stato divertente esplorarlo e lavorare con ciò che avevamo, che non era molto a quel punto”, ha detto Copeland ridendo del “più grande incontro di wrestling di sempre”, che ha descritto come il suo incontro al Backlash Thunderdome con Randy Orton. “Che titolo ridicolo… Cosa significa? Non esiste il 'più grande'.” Mettere insieme un incontro può essere difficile anche per i lottatori più esperti, ma Copeland stava uscendo da un decennio di pensionamento per dedicarsi a un'intensa competizione. “È la mia seconda partita in 10 anni e non abbiamo fan”, ricorda Copeland. “Alla fine abbiamo avuto alcuni membri NXT lì, ma sembrava comunque ridicolo.”

