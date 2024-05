7-Eleven Japan rivela i dettagli del poster della collaborazione Nijisanji

7-Undici Giappone Della collaborazione si è già parlato Con l'agenzia VTuber Nigesanje Inizierà il 9 maggio alle 7:00 JST e conterrà adesivi Ibrahim, Esteri e Lostario, Hoshikawa SarahE Yumiu Kakeru Con il tema della visita ad un parco divertimenti. Sono state rivelate anche le illustrazioni dei personaggi disegnate per l'intera campagna.

Per questa collaborazione, i clienti di 7-Eleven Japan dovranno ottenere due dei prodotti della campagna – in questo caso, da una selezione di dolci e caramelle ramune – con un unico acquisto per ricevere l'adesivo Nijisanji originale di loro scelta. Potrebbero essere i prodotti corrispondenti alla prima ondata di etichette, che ricadono tutte sotto il marchio Morinaga Trovato qui.

Le quantità di adesivi sono limitate. Ogni negozio partecipante avrà 24 adesivi in ​​totale – sei per ciascuno dei quattro formati – che verranno assegnati in base all'ordine di arrivo. I disegni dei poster sono illustrati da Totalmente.

Oltre agli adesivi, alcuni negozi 7-Eleven in Giappone venderanno Chocolate Chip, a partire dall'8 maggio, fornito con una scheda visiva. Ci sono un totale di 10 carte visive che puoi collezionare.

La collaborazione terminerà il 22 maggio. Altri due piani della campagna saranno rivelati il ​​13 maggio.

7-Eleven Japan sta attualmente conducendo campagne di collaborazione con Spia × Famiglia, Quintini perfetti, A quel tempo mi ero reincarnato come una melmaE Detective Conan: Hyaku Man Dollar no Michishirobi Anche.

fonti: @711SEJ, Famitsu