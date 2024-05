Syslogic aggiunge funzionalità RTK al computer AI per la traduzione

Syslogic ha combinato la potente NVIDIA Jetson Orin Nano con la sua serie di PC potente e affidabile per creare Computer rinforzato RPC RS A4NA. L'unità è dotata di quattro ingressi GMSL2 ed è progettata per essere compatibile con le fotocamere GMSL2 e le fotocamere stereo GMSL2 come Sterolabs ZED-X e la fotocamera di profondità stereo Intel RealSense D457. Il sistema combinato si rivolge ad applicazioni di visione artificiale, inclusa la navigazione autonoma di macchine agricole o edili.

Nel 2023, l'azienda ha rilasciato la sua prima versione di potenti computer destinati alle applicazioni di robotica sul campo.

In questa nuova generazione di PC robusti è integrata una piastra portante appositamente progettata per garantire che soddisfino i requisiti di urti e vibrazioni. Per proteggere i dispositivi elettronici dai danni causati da umidità, umidità o polvere, il computer robusto è dotato di un alloggiamento che include connettori M12 sicuri. Il dispositivo ha un grado di impermeabilità IP67 che ne garantisce la sopravvivenza in veicoli agricoli, escavatori, autocarri con cassone ribaltabile e veicoli minerari.

Con il continuo progresso dell'intelligenza artificiale (AI), l'edge computing sta diventando sempre più potente per supportare i requisiti di elaborazione dell'IA del settore. Le applicazioni di robotica mobile per esterni richiedono precisione e una delle tecniche di localizzazione chiave è RTK (cinematica in tempo reale). Mentre il GPS può fornire dati sulla posizione con una precisione di +/- 2 metri (6 piedi), RTK può fornire una precisione inferiore a un centimetro (sub-pollice). Questo è generalmente sufficiente per i casi d'uso relativi all'età e all'edilizia.

RTK richiede l'implementazione di un segnale aggiuntivo (antenna locale o servizio RTK) che fornisce offset locali dai segnali satellitari GPS in modo che i singoli dispositivi possano compensare qualsiasi errore GPS e rimanere sempre locali.

