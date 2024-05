Il multiplayer di Ghost Of Tsushima richiede l'accesso a PSN su PC

Il gioco di samurai open-world di Sucker Punch Fantasma di Tsushima Questo mese arriverà il porting su Steam, che richiederà un account PlayStation Network per accedere alla modalità multiplayer. Se questo suona familiare, è perché Sony ha recentemente annunciato un “periodo di grazia” per l'amato gioco multiplayer Subacquei La versione 2 è disponibile, così come lo saranno gli utenti Steam Per accedere a PlayStation Network Per continuare a giocare allo sparatutto sul proprio PC. Dopo Un fine settimana di reazioniSony Politica invertita— Divertitori Infernali 2 I giocatori potrebbero essere al sicuro da questo, ma sembra che questo sarà comunque implementato nei futuri giochi pubblicati da Sony su Steam, come evidenziato da Fantasma di Tsushima.

Il gioco d'azione 2020 lo è In arrivo su PC il 16 maggioE dopo Subacquei Pandemonio, alcune persone sono riluttanti ad acquistare giochi Sony sulla vetrina di Steam. Pubblica un pugno da ventosa Twitta per promuovere la versione PC, un utente ha risposto affermando di aver annullato il suo preordine in seguito alla politica di Sony. Sucker Punch ha risposto dicendo che, sebbene sarà necessario un account PSN per giocare alla modalità multiplayer Legends del gioco, Fantasma di TsushimaLa campagna sarà giocabile senza un login separato.

Questo scambio è avvenuto venerdì 3 maggio, due giorni fa Subacquei Studi della freccia Ha invertito la sua politica di richiedere l'accesso a PlayStation su Steam. Ciò che non è chiaro al momento è se Fantasma di Tsushima Sony seguirà l'esempio o lo renderà un requisito fin dall'inizio invece di aggiungerlo mesi dopo? Divertitori Infernali 2 provato a. Il contraccolpo è stato in gran parte dovuto al fatto che questo requisito è stato aggiunto dopo il fatto, dopo che i giocatori si erano riversati sul gioco per diversi mesi. Tuttavia, i requisiti PSN escludono anche i giocatori in alcune parti del mondo che non possono creare account per i servizi online PlayStation Divertitori Infernali 2 È stato venduto in quelle zone. Quindi, per alcuni giocatori, è più complicato del semplice collegamento di un account a un altro.

Abbiamo contattato Sony per un commento sull'eventualità Fantasma di Tsushima Richiederà comunque un accesso a PlayStation Network e aggiorneremo questa storia se avremo una risposta.