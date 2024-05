Hades 2 Early Access ha più che raddoppiato le sincronizzazioni Steam per il gioco originale in un solo giorno

Hades 2 è ora disponibile tramite Steam Early Access e in un solo giorno il numero di giocatori simultanei nel gioco originale è raddoppiato.

Come riportato VGCSecondo il sito di monitoraggio, il lancio in accesso anticipato di Hades 2 il 6 maggio ha raggiunto un picco di 79.276 giocatori simultanei in 24 ore. Steam DB. L'originale Hades ha raggiunto il picco massimo storico di 37.749 giocatori simultanei, il che significa che il sequel ha già schiacciato la sua popolarità sulla piattaforma.

Hades 2, il sequel del roguelite a tema mitologico greco acclamato dalla critica, riporta i giocatori nel mondo in cui incontrano personaggi leggendari come Ulisse, Nemesis e Dora attraverso una combinazione di narrazione, gameplay ricco di azione e dungeon crawling.

Schermate della recensione dell'accesso anticipato di Hades 2

Anche la sua versione ad accesso anticipato ha ricevuto un'accoglienza positiva dalla critica, ricevendo un 9/10 da IGN. “Anche in accesso anticipato, Hades 2 è praticamente tutto ciò che si potrebbe desiderare da un sequel di uno dei migliori roguelite di tutti i tempi”, abbiamo detto.

“Presenta eccellenti miglioramenti alla progressione roguelite, un nuovo fantastico personaggio principale in Melinoe e due set di livelli unici che ti faranno combattere i nemici in superficie e negli inferi.”

La data di uscita completa di Hades 2 non è stata annunciata, né lo sono le sue piattaforme al di fuori del PC, sebbene il primo gioco sia disponibile su PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X e S e Nintendo Switch. Tuttavia, probabilmente non arriverà altrove prima del 2025.

“Ci aspettiamo che Hades 2 sia in fase di sviluppo in accesso anticipato almeno fino alla fine del 2024”, lo sviluppatore Supergiant Games. “A causa della natura dello sviluppo ad accesso anticipato, al momento non abbiamo pianificato una data di fine specifica.”

Ryan Dinsdale è un reporter freelance presso IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.