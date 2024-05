Apple sta affrontando una reazione negativa per uno spot pubblicitario su iPad che mostra una tromba e un pianoforte schiacciati

San Francisco:

Mercoledì una pubblicità per il nuovo iPad Pro ha suscitato scalpore dopo aver mostrato una pressa idraulica di dimensioni industriali che schiaccia oggetti associati alla creatività umana – come un giradischi e una tromba – in un elegante tablet.

Gli utenti dei social media hanno immediatamente criticato l'annuncio, pubblicato sul sito dal CEO di Apple, Tim Cook

“Distruggere l'esperienza umana, grazie Silicon Valley”, ha scritto l'attore Hugh Grant su X.

Lo spot di un minuto, intitolato “Crush”, è impostato sulla canzone “All I Need is You” di Sonny e Cher, e vede una pila di artefatti creativi, tra cui un pianoforte e barattoli di vernice, esplodere sotto la pressione di Apple. premere.

“Non sono sicuro che 'distruggere deliberatamente tutte le cose buone e belle di questo mondo' fosse davvero l'atmosfera che stavi cercando di ottenere,” ha scritto su X l'utente di X Judd Baroff.

L’annuncio si collega a video virali TikTok di presse industriali e altri macchinari visualizzati da milioni di persone sulla piattaforma.

Molti critici hanno sottolineato il famoso spot pubblicitario del 1984 che lanciò il primo computer Mac, dipingendo Apple come un ribelle che lanciava il martello contro il Grande Fratello.

“Quarant'anni fa, Apple pubblicò uno spot pubblicitario nel 1984 come una coraggiosa dichiarazione contro un futuro distopico. E ora tu sei quel futuro distopico. Congratulazioni”, ha scritto l'utente di X Yuval Kardoff.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dell'AFP.

L'annuncio arriva mentre ChatGPT e il creatore di Dall-E OpenAI, così come altri giganti dell'intelligenza artificiale, affrontano azioni legali da parte di artisti ed editori che affermano che i loro materiali sono stati utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale senza permesso.

