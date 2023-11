Tecnologia IDX Future Battery: ricarica wireless e app intelligente

All’Interbee 2023 in Giappone, il produttore di batterie IDX ha fornito un’anteprima di alcune delle nuove tecnologie su cui sta lavorando per migliorare e fornire nuovi modi per monitorare e caricare le batterie.

I due concetti che personalmente ho trovato più interessanti sono le batterie intelligenti con un chip interno che può inviare tutte le informazioni sulla batteria a un’app sul tuo dispositivo iOS o Android e la ricarica wireless per le batterie con attacco a V.

IDX offre versioni della sua serie Imicro con un chip incorporato in grado di inviare informazioni tramite Bluetooth a uno smartphone o tablet.

Sul tuo dispositivo iOS o Android puoi utilizzare un’app in grado di fornirti un set completo di dati sulla tua batteria. Tutto è accessibile, dalla potenza rimanente, alla corrente, alla tensione, ai cicli di ricarica della batteria e persino alla quantità di tempo di ricarica rimanente. Ciò è molto utile perché più persone nel gruppo possono accedere alle informazioni sulla batteria utilizzate su un’ampia gamma di dispositivi e sapere quando è necessario sostituire la batteria senza dover recarsi fisicamente al dispositivo e controllarla.

IDX sta ancora raccogliendo feedback dagli operatori del settore su altre funzionalità che potrebbero essere integrate. Un concetto potrebbe essere quello di avere un’app Apple iWatch in cui è possibile ricevere un messaggio quando la batteria è scarica o un messaggio quando la batteria ha finito di caricarsi.

IDX ha anche mostrato un primo prototipo di ricarica wireless per batterie con attacco a V. Potrai semplicemente posizionare la batteria sul caricabatterie e caricarla senza doverla collegare a nulla. Il caricabatterie wireless può anche essere collegato a un laptop e potrai vedere lo stato di carica della batteria. IDX ci ha detto che stanno ancora cercando altri modi per farlo perché l’attuale tecnologia di ricarica wireless è troppo lenta per caricare batterie di fotocamere di grandi dimensioni.