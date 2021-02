Tutte le funzionalità di Realme Narzo 30 Pro 5G e Narzo 30A sono trapelate prima del lancio

Secondo Realme, Narzo 30 Pro 5G e Narzo 30 A saranno lanciati in India il 24 febbraio. Flipkart ha già creato un mini sito per questa serie. Nonostante l’azienda o il sito di e-commerce, nessuno ha ancora rivelato le specifiche dei due telefoni. Si informa che anche Realme Buds Air 2 sarà lanciato durante l’evento di lancio il 24 febbraio.

Per quanto riguarda le specifiche di Realme Narzo 30 Pro 5G e Narzo 30A (possibile)

Realme Narzo 30 Pro 5G è una versione modificata di Realme Q2.

Ha un display HD da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Verrà utilizzato il processore MediaTek Dimension 600U

Il telefono avrà una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Nel caso della fotocamera, avrà una tripla configurazione della fotocamera posteriore.

48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Il telefono ha una RAM di 6 GB e una memoria fino a 128 GB.

Nel frattempo, il Realmy Narzo 30A avrà tutte le caratteristiche del Narzo 20 lanciato lo scorso anno. In questo caso, questo telefono avrà uno schermo a forma di lacrima da 6,5 ​​pollici. Verrà utilizzato il processore MediaTek Helio G65. Il telefono avrà anche una batteria da 6000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 16 W.

Il Realme Narzo 30A sarà caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore quadrata con una fotocamera principale da 13 MP. Se hai un hobby della fotografia, puoi prendere questo telefono 7 pur non conoscendo i mega-pixel della fotocamera secondaria. Ci sarà un flash LED. La fotocamera selfie ha un sensore da 8 mega pixel. Un sensore di impronte digitali e lo sblocco facciale saranno disponibili su questo telefono per motivi di sicurezza. Il telefono sarà disponibile in azzurro e nero.