Nuova funzionalità di Microsoft Word in uscita nelle prossime settimane / Digital Information World

Quando digiti in Microsoft Word molto rapidamente, in genere tendi a scrivere in modo errato rapidamente o talvolta semplicemente non conosci l’ortografia e l’errore di ortografia di una parola particolare. In entrambi gli scenari, MS Word visualizza una sottolineatura rossa su quella parola e, facendo clic con il lato destro del mouse su quella parola specifica, ti dà un suggerimento per la parola che potresti voler scrivere.

Ma ora Microsoft offre un’altra funzionalità che ti farà risparmiare tempo di scrittura semplicemente suggerendo una parola che pensa potresti voler scrivere.

La funzione di previsione del testo è completamente configurata per l’accesso a Microsoft Word. TechRadar scoperto di recente Una nuova versione su Microsoft 365 che legge che Word per Windows: Text Prediction è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciata a marzo 2021.

Una società chiamata Redmond si aspettava già questa funzionalità a settembre, quando questa funzionalità è stata rilasciata per un importo limitato a scopo di test agli utenti di Word beta e Microsoft 365 Word sul Web, nonché agli utenti di Outlook.com e Outlook sul Web nel Nord America. Quando gli è stato chiesto al momento, Microsoft ha detto che la funzione è attualmente in fase di test, ma aiuterà le persone a scrivere in modo più efficiente prevedendo i testi in modo più accurato e rapido.

Come apparirà la funzione sullo schermo ea cosa serve?

Bene, una volta che la funzione è attivata e scrivi sulla tua parola e scrivi una certa frase, il documento word predice automaticamente la parola successiva che vuoi usare nella frase e quella parola apparirà in un grigio sfumato chiaro. Ad esempio: se stavi digitando “Ho avuto un inizio tardivo di …”, il documento word presumerà automaticamente che la parola “giorno” sia la successiva nella riga.

Lo scopo principale è ovviamente quello di far risparmiare tempo agli utenti e con lo sviluppo tecnologico, Microsoft vuole offrire funzionalità migliori e utili ai propri utenti.

Ma come succederà? Le parole ci seguono e invadono ciò che scriviamo?

No, decisamente non è così. Microsoft Word utilizzerà una tecnologia avanzata basata su un modello di apprendimento automatico che predice le tue parole in base al testo che hai scritto in questo specifico documento. L’azienda ha assicurato agli utenti che i loro documenti o contenuti non vengono archiviati e che tutte le previsioni vengono effettuate con l’aiuto della tecnologia di apprendimento automatico.

La funzionalità dovrebbe essere lanciata il mese prossimo e speriamo che abbia successo visto quanto è utile per gli utenti che devono scrivere quotidianamente.

Foto: Egadolfo / Getty

