Petal Search ha vinto l’iF Award 2022, che indica la sua dedizione al servizio della prossima generazione di motori di ricerca

Petal Search mira a fornire servizi di ricerca sempre e ovunque

Shenzhen, CinaE il 27 giugno 2022 /PRNewswire/ – Petal Search è stato annunciato come il vincitore dell’iF DESIGN AWARD 2022 nella disciplina User Experience (UX).



Petal Search vince l’iF 2022

Fondato nel 1953, iF Design è diventato un’icona globale del design eccellente e l’annuale iF DESIGN Award è uno dei più prestigiosi premi di design a livello mondiale.

In qualità di vincitore del premio iF, Petal Search si impegna costantemente per migliorare l’esperienza dell’utente aggiornando costantemente i suoi servizi in modo che i consumatori possano godere della comodità del loro viaggio di ricerca personalizzato.

Rendi l’esperienza di ricerca intuitiva e efficace

Con l’enorme numero di app in uso al giorno d’oggi, passare da un’app all’altra e cercare di trovare informazioni specifiche può essere scoraggiante. Cercando di affrontare questo punto dolente, Petal Search ha progettato un’esperienza di ricerca completa per creare migliori connessioni tra gli utenti e l’insieme di informazioni disponibili sui loro dispositivi.

Invece di dover aprire singole app, gli utenti possono semplicemente eseguire tutte le loro attività all’interno di un’unica app, grazie a Petal Search. Coprendo più di 20 settori, gli utenti possono accedere ai servizi di una gamma di fornitori diversi per trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.

Con la riapertura dei confini, molti stanno anche valutando la possibilità di viaggiare. Con Petal Search, gli utenti possono pianificare ogni aspetto del loro viaggio. Trova luoghi interessanti da visitare, prenota voli e hotel e controlla anche le ultime condizioni meteorologiche, tutto con Petal Search.

Comprendi ogni individuo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale

Petal Search si impegna ad aggiornare continuamente i suoi servizi in modo che i consumatori possano godere della comodità del loro viaggio di ricerca personalizzato.

Con l’aiuto della tecnologia AI, Petal Search è in grado di comprendere meglio le intenzioni di ogni utente e fornire loro un’esperienza di ricerca avanzata. Pur risparmiando agli utenti il ​​fastidio di passare da una pagina all’altra per trovare ciò che stanno cercando, Petal Search combina i risultati di ricerca locali e online per migliorare ogni ricerca.

Man mano che gli utenti continuano a utilizzare Petal Search, il motore di ricerca inizia a conoscere le abitudini, gli interessi e il contesto individuali della vita quotidiana di ciascun utente. Petal Search prevede quindi ciò che ogni individuo cercherà e fornisce consigli personalizzati, a partire dalle app e dai siti Web utilizzati di frequente e dalle attività imminenti.

Visualizzando contenuti interattivi e visivi, Petal Search consente agli utenti di individuare istantaneamente le informazioni che stanno cercando in un mare di risultati.

Incoraggiare l’esplorazione e la scoperta

Poiché Petal Search continua a capire i suoi utenti, il motore di ricerca li incoraggia a esplorare e scoprire risultati che superano le loro aspettative iniziali. Ciò può fornire suggerimenti utili come prodotti relativi agli articoli che stanno acquistando o contenuti interessanti relativi a ricerche precedenti. Petal Search è in grado di comprendere la lingua unica di ciascun utente e fornisce risultati di diversi fornitori.

Commentando la vittoria, il leader del team di progettazione di Petal Search UX ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio che riconosce l’innovazione che abbiamo apportato a Petal Search, migliorando l’esperienza di ricerca all-in-one per i consumatori a livello globale. Il team di Petal Search è impegnata in ulteriori miglioramenti e aggiornamenti della piattaforma per migliorare le esperienze per i nostri utenti, comprese nuove funzionalità, design e misure di sicurezza.

Con l’aiuto della strategia per tutti gli scenari Huawei 1 + 8 + N e delle tecnologie di intelligenza artificiale, Petal Search crea una piattaforma aperta e completa con un’ampia gamma di contenuti e servizi. Guardando al futuro, Petal Search continuerà a fare il possibile per offrire ai suoi utenti un viaggio di ricerca ottimale e divertente.

Per scaricare e provare l’app Petal Search, visita: https://bit.ly/3rpGYGY