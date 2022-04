Dopo aver visualizzato in anteprima la nuova utility PowerToys Peek, Microsoft ha rilasciato PowerToys v0.57.2 che è ricco di funzionalità

All’inizio di questa settimana abbiamo appreso di a Il prototipo Powertoys Utility si chiama Peek Che è impostato per portare la funzione Glance in stile macOS Windows 11. Non si sa quando questo utile strumento verrà aggiunto alla collezione PowerToys, ma per ora c’è un nuovo aggiornamento da installare.

Con il rilascio di PowerToys v0.57.2, Microsoft ha introdotto un numero significativo di modifiche, modifiche e nuove impostazioni per le utilità tra cui PowerToys Run e AlwaysOnTop. C’è anche un grande cambiamento in FancyZones per Windows 11 utenti.

Nelle note di rilascio di PowerToys v0.57.2, Microsoft afferma: “Questa è una versione di patch per risolvere i problemi nella v0.57.2 per correggere alcuni bug che ritenevamo importanti per la stabilità in base alle tariffe in entrata”.

Ma in molti modi, questo riduce l’importanza dell’aggiornamento.

Gli utenti di Windows 11 che erano frustrati dalla rimozione degli angoli arrotondati durante l’utilizzo di FancyZones saranno felici di scoprire che ora è disponibile una nuova impostazione che può essere utilizzata per modificarlo. Ci sono anche diverse modifiche a PowerToys Run, inclusa la possibilità di eseguire programmi come utenti diversi, ridurre l’utilizzo delle risorse di sistema e riapparire collegamenti al Pannello di controllo ed Esplora file.

Sebbene ci sia un leggero salto nel numero di versione, PowerToys v0.57.2 ha un registro delle modifiche abbastanza ampio:

#17332: Le finestre AlwaysOnTop a volte perdono la prima posizione. Sarà riapplicato quando viene rilevato.

#17390: PowerToys Run consumerà il 100% della CPU quando si apportano molte modifiche alle impostazioni. Questo è stato risolto.

#17406: FancyZones non ripristina gli angoli arrotondati dopo aver corretto un bug inappropriato.

#17367: Non tutti erano contenti che FancyZones rimuovesse gli angoli arrotondati su Windows 11. Questa è la configurazione ora.

#17318: Le impostazioni rimarranno bloccate nel ciclo per gli aggiornamenti frequenti. Questo è stato risolto.

#1605: PowerToys Run ora può eseguire programmi come un utente diverso.

#17468: PowerToys Run WindowWalker si arresta in modo anomalo all’avvio su alcune configurazioni di desktop virtuale. Questo è stato risolto.

#16283: le nuove installazioni o aggiornamenti di VS Code non vengono acquisiti da PowerToys Run.

#17454: PowerToys Run impiegava molto tempo per mostrare le query sulle configurazioni con molte interfacce di rete. Questo è stato risolto.

#17027: alcune app non sono state reimpostate su una regione durante il riavvio. Questo è stato risolto.

#17410: Firma il file PowerToys .msi incluso nel programma di installazione exe.

#17513: Scorciatoie speciali come Pannello di controllo ed Esplora file riappaiono in PowerToys Run.

#16552: Migliorato il supporto della griglia dell’editor FancyZones per i lettori di schermo.

#17537: aggiorna la versione installata di .net Core alla 3.1.23, che contiene correzioni di sicurezza.

#17493: Risolto il crash in Developer File Preview quando il file di installazione non è stato ancora creato.

#17539: Correzione di bug di FancyZones durante il ripristino delle dimensioni originali delle finestre aperte su determinate scale di larghezza.

#17570: Registra il plug-in di Windows Terminal Plugin in PowerToys Run.

Puoi saperne di più e Scarica PowerToys v0.57.2 da GitHub, oppure usa l’opzione di aggiornamento della tua versione corrente per eseguire l’aggiornamento.