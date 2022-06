Per alcuni utenti, la velocità con cui il PC svolge le sue varie funzioni non è veloce come vorrebbe. Loro vogliono Windows 11 PC per avviare più velocemente, lavorare più velocemente e uniforme chiudere Più veloce. Possiamo soddisfare questi desideri con alcune modifiche al file di registro di Windows.

Il Sequenza di arresto di Windows, se eseguito correttamente, è relativamente veloce. Tuttavia, in alcuni casi, il sistema operativo impiega un tempo insolitamente lungo per chiudere le applicazioni aperte, interrompere i processi o aggiornare i file a cui si accede. Questa procedura può richiedere più tempo del previsto e può essere frustrante quando stai cercando di arrivare rapidamente da qualche parte. Possiamo forzare lo spegnimento di Windows 11 più velocemente.

Come aumentare la velocità di spegnimento in Windows 11

È importante notare che la modifica del file di registro di Windows 11 descritto di seguito è un suggerimento avanzato e non dovrebbe essere applicato al PC alla leggera. Questa procedura può cambiare drasticamente il modo in cui funziona il processo di spegnimento di Windows 11. I risultati di un uso sconsiderato di questa tecnologia sono imprevedibili e possono aumentare l’instabilità del sistema operativo. Applica questo consiglio avanzato con attenzione e saggezza.

Dichiarazione di non responsabilità: la modifica del file di registro di Windows è un compito serio. Un file di registro di Windows danneggiato potrebbe causare il crash del computer, richiedendo la reinstallazione del sistema operativo Windows e una possibile perdita di dati. Eseguire il backup del file del registro di Windows e creare un punto di ripristino valido prima di continuare.

Per apportare le nostre modifiche nel file di registro di Windows 11, digiteremo “regedit” nello strumento di ricerca di Windows 11. Dai risultati, scegli l’applicazione Regedit e quindi usa la finestra di sinistra per accedere a questa chiave, come mostrato in Figura A.

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Figura A

Fare clic sul tasto Control per rivelare i tasti all’interno della parte destra della finestra. Trova la chiave denominata WaitToKillServiceTimeout.

Fare doppio clic sulla chiave WaitToKillServiceTimeout e modificare i dati del valore da 5000 a 2000, come mostrato in Figura B. Fare clic su OK per completare la modifica.

Figura B

La modifica di questo valore costringerà Windows 11 ad attendere un servizio che non risponde per soli 2 ms, invece dei 5 ms predefiniti. Non impostare questo parametro a meno di 2 millisecondi perché potrebbe causare file danneggiati e un sistema operativo instabile.

Per i seguenti due dischi, vai a questa chiave:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Pannello di controllo\Desktop

come vedi dentro Figura C, questa cartella principale contiene molte chiavi. Sfortunatamente, nessuna di queste chiavi è ciò di cui abbiamo bisogno per questa mod, quindi dovremo generare le chiavi di cui abbiamo bisogno.

Figura C

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Desktop Key e selezionare Nuovo | Valore stringa e denominato WaitToKillAppTimeOut. Fare doppio clic sulla nuova chiave e assegnarle un valore di 2000, come mostrato in figura dquindi fare clic su OK per completare.

figura d

Fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Desktop Key e selezionare Nuovo | Valore stringa, quindi denominalo HungAppTimeout. Fare doppio clic sulla nuova chiave e assegnarle i dati del valore 2000, come mostrato in Figura Equindi fare clic su OK per completare.

Figura E

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Desktop Key un’ultima volta e selezionare Nuovo | Valore stringa, quindi denominarlo AutoEndTasks. Fare doppio clic sulla nuova chiave e assegnare a questa chiave i dati del valore 1, come mostrato in forma equindi fare clic su OK per completare.

forma e

Le modifiche e le aggiunte appena apportate al file di registro di Windows 11 ridurranno il tempo di attesa del sistema operativo per la chiusura di app, servizi e attività, aumentando così la velocità di completamento del processo di spegnimento. Se queste modifiche rendono instabile il tuo computer, aumenta i valori di millisecondo fino a trovare uno spegnimento stabile e veloce.