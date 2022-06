Come aggiungere Gmail al tuo iPhone

Google rende molto facile aggiungere un file Account Gmail per te I phone. In questo modo, puoi accedere alle tue e-mail di Gmail La posta del tuo iPhone L’app e l’app Gmail. Ti mostreremo come eseguire questa integrazione sul tuo dispositivo.

Puoi aggiungere il tuo account Gmail alle app di posta del tuo iPhone e alle app Gmail separatamente. Per utilizzare il tuo account e-mail nell’app Mail, aggiungi semplicemente Gmail al menu delle impostazioni del tuo iPhone. D’altra parte, per utilizzare il tuo account nell’app Gmail ufficiale per iPhone, usa questa app per accedere al tuo account.

Tratteremo entrambe le app di cui sopra in questa guida per te.

Per accedere alle e-mail di Gmail nell’app Stock Mail, avvia innanzitutto l’app Impostazioni sul tuo iPhone.

In Impostazioni, scorri un po’ verso il basso e tocca “Password e account”.

Nella pagina “Password e account”, scegli “Aggiungi un account”.

La pagina Aggiungi account mostra vari servizi da cui puoi utilizzare i tuoi account. Per Gmail, fai clic sull’opzione “Google”.

Vedrai la pagina di accesso di Gmail. Qui, inserisci il tuo indirizzo email Gmail e fai clic su Avanti.

Inserisci la password del tuo account Gmail e fai clic su Avanti.

Se sei Utilizza la verifica in due passaggi per GmailAutorizza il tuo login usando il tuo metodo preferito.

Gmail ti chiederà se desideri consentire al tuo iPhone di accedere alle tue e-mail. Concedi l’autorizzazione facendo clic su “Consenti”.

Nella schermata di Gmail che si apre, passa all’opzione “Posta”. Quindi, nell’angolo in alto a sinistra, fai clic su “Salva”.

Se vuoi sincronizzare un file Contatti Gmaile calendari e note con il tuo iPhone, quindi alterna anche tra queste opzioni.

Il tuo account Gmail è ora aggiunto al tuo iPhone e puoi accedere alle tue e-mail utilizzando l’app Mail di serie. Divertiti!

se lo desidera Usa l’app Gmail Per accedere alle tue e-mail, ecco come accedere al tuo account nell’app.

Inizia scaricando e installando un file Gmail L’app sul tuo iPhone. Devi farlo solo se non hai già l’app sul tuo telefono.

Avvia l’app Gmail e fai clic sull’opzione “Accedi”.

Nella pagina Aggiungi account, fai clic su Google.

Seleziona Continua al prompt.

Gmail avvierà la pagina di accesso. Qui, inserisci il tuo indirizzo email Gmail e seleziona Avanti.

Digita la password del tuo account Gmail e seleziona Avanti.

Se hai abilitato la verifica in due passaggi per Gmail, accedi utilizzando il tuo metodo preferito.

Il tuo account e-mail è ora integrato e puoi accedere a tutte le tue e-mail nell’app Gmail sul tuo iPhone.

Più tardi, se vuoi Rimuovi Gmail dal tuo iPhoneÈ facile e veloce da fare.

